Ramazanda kilonuzu kontrol etmek için...

Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının, aynı zamanda 11 ay boyunca yorulan sindirim sisteminin başta olmak üzere tüm metabolizmayı dinlendirmek için bir fırsat sunduğunu belirten Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, Ramazan’da gün içerisindeki yemek saatlerinin değişmesi ile birlikte beslenme alışkanlıklarında meydana gelen ani farklılıklar, metabolizmanın düzeninin bozularak kilo alımına sebep olabileceğini söyledi.

Menüsü doğru ve dengeli bir şekilde planlanan sahur ve iftar sofralarının yapılacak ara öğünler ile beraber kilo kontrolüne de yardımcı olabildiğini açıklayan Dyt. Merve Sehlikoğlu, “Esasında önemli olan sadece Ramazan’da değil her zaman yeterli ve dengeli beslenmek. Ancak biraz dikkat ve özen ile oruç tutarken aynı zamanda kilo kontrolü çok da zor değil” diyerek yapılması gerekenleri anlattı.

Sehlikoğlu, vücudun uzun süre aç kalacağından bu zaman zarfını daha da uzatmamak için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini, protein ve posa içeriği yüksek besinler tüketilip uzun süre tok kalınabileceğini belirterek, “Ayrıca gün boyu enerji vermesi için tam tahıl, buğday, yulaf, meyve gibi kompleks karbonhidrat yönünden zengin gıdalardan tüketmeye özen gösterilmeli” diye konuştu.