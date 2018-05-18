HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ramazanda kilonuzu kontrol etmek için...

RAMAZAN HABERLERİ  | 18.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, Ramazan’da kilo kontrolünün sağlanması ve sağlıklı beslenme ile ilgili bir dizi önerilerde bulundu.

Ramazanda kilonuzu kontrol etmek için...

Manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının, aynı zamanda 11 ay boyunca yorulan sindirim sisteminin başta olmak üzere tüm metabolizmayı dinlendirmek için bir fırsat sunduğunu belirten Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, Ramazan’da gün içerisindeki yemek saatlerinin değişmesi ile birlikte beslenme alışkanlıklarında meydana gelen ani farklılıklar, metabolizmanın düzeninin bozularak kilo alımına sebep olabileceğini söyledi.

Menüsü doğru ve dengeli bir şekilde planlanan sahur ve iftar sofralarının yapılacak ara öğünler ile beraber kilo kontrolüne de yardımcı olabildiğini açıklayan Dyt. Merve Sehlikoğlu, “Esasında önemli olan sadece Ramazan’da değil her zaman yeterli ve dengeli beslenmek. Ancak biraz dikkat ve özen ile oruç tutarken aynı zamanda kilo kontrolü çok da zor değil” diyerek yapılması gerekenleri anlattı.

Sehlikoğlu, vücudun uzun süre aç kalacağından bu zaman zarfını daha da uzatmamak için mutlaka sahura kalkılması gerektiğini, protein ve posa içeriği yüksek besinler tüketilip uzun süre tok kalınabileceğini belirterek, “Ayrıca gün boyu enerji vermesi için tam tahıl, buğday, yulaf, meyve gibi kompleks karbonhidrat yönünden zengin gıdalardan tüketmeye özen gösterilmeli” diye konuştu.

İftarı, iftariyelikler atıştırarak veya bir kase ılık çorba ile açılması gerektiğini söyleyen Sehlikoğlu, “Ana yemeğe geçmek için 10-15 dakika ara verilmeli. Bu davranış, beynimize tokluk sinyali gitmesine ve sindirimi kolaylaştırmaya yarayacaktır. Ana yemekte ise et, tavuk, balık, hindi, kurubaklagil gibi protein içeriği yüksek besinlerden birinin yanında yanında ızgara veya haşlanmış sebze yemeği, bol yeşillikli salata, yoğurt veya cacık ile esmer ekmek tüketilmeli” dedi.

ramazan_kilo_kontrolü

Sehlikoğlu, iftardan 1-2 saat sonra tercihen meyve, çiğ badem, ceviz ve süt ürünleri ile ara öğün yapılmasını önererek, “Eğer canınız tatlı istiyorsa sütlaç, sade dondurma, güllaç gibi sütlü tatlıları tercih edin. Ağır ve şerbetli tatlılardan kaçının” şeklinde konuştu.

Çay, kahve gibi içecekler su ihtiyacınızı karşılamadığını, tam tersine vücudun su ihtiyacının arttırdığını söyleyen Sehlikoğlu, çay ve kahve tüketiminin en aza indirilmesini önerdi. Sehlikoğlu, hazımsızlık, şişkinlik ve mide yanmaları gibi problemler yaşanmaması için aşırı miktarda şeker ve yağ içeren besinlerden, çok tuzlu ve baharatlı yemeklerden, kızartmalardan, gazlı ve şekerli içeceklerden sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Sehlikoğlu, sahurda ve iftarda yemekleri iyi çiğneyerek ve yavaş yavaş tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, iftardan 1-2 saat sonra en az 30 dakikalık yürüyüşler yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Sehlikoğlu bir de örnek sahur ve iftar menüsü yayınladı.

Örnek sahur menüsü

  • 1 dilim az tuzlu veya tuzsuz peynir
  • 1-2 adet haşlanmış yumurta
  • İnce 1 dilim tam tahıl veya tam buğday ekmeği
  • Domates, salatalık, yeşillik
  • 1 porsiyon meyve (örneğin orta boy 1 elma, 1 armut)
  • Süt veya yoğurt
  • 2-3 adet ceviz
    Örnek iftar menüsü
  • Hurma
  • Çorba
  • 1 porsiyon et, tavuk, balık veya hindi
  • Izgara veya haşlanmış sebze
  • Salata
  • Yoğurt veya ayran
  • 2 ince dilim tam tahıllı ekmek
    Örnek ara öğün menüsü
  • 1 bardak süt
  • 1 porsiyon meyve (örneğin 3 kayısı, 10 erik)
  • 6-7 adet çiğ badem

    PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
Bilim insanları ispatladı: Oruç vücudun yenilenmesini sağlıyorBilim insanları ispatladı: Oruç vücudun yenilenmesini sağlıyor
Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için bunu mutlaka yapınRamazan'da nefes kokusunu önlemek için bunu mutlaka yapın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ramazan kilo kilo kontrolü diyet ORUÇ

En Çok Okunan Haberler

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Tekvando Milli Takımı'nda skandal iddiası

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

İlginizi Çekebilir

Bilim insanları ispatladı: Oruç vücudun yenilenmesini sağlıyor

Bilim insanları ispatladı: Oruç vücudun yenilenmesini sağlıyor

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için bunu mutlaka yapın

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için bunu mutlaka yapın

Ramazan’ın istenmeyen misafiri: Reflü!

Ramazan’ın istenmeyen misafiri: Reflü!

Ramazanda havalar nasıl olacak? Bir iyi, bir de kötü haber...

Ramazanda havalar nasıl olacak? Bir iyi, bir de kötü haber...

Ramazanda iftarla sahur arasında dikkat edilmesi gerekenler

Ramazanda iftarla sahur arasında dikkat edilmesi gerekenler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bilim insanları ispatladı: Oruç vücudun yenilenmesini sağlıyor

Bilim insanları ispatladı: Oruç vücudun yenilenmesini sağlıyor

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için bunu mutlaka yapın

Ramazan'da nefes kokusunu önlemek için bunu mutlaka yapın

Ramazan’ın istenmeyen misafiri: Reflü!

Ramazan’ın istenmeyen misafiri: Reflü!

Ramazanda havalar nasıl olacak? Bir iyi, bir de kötü haber...

Ramazanda havalar nasıl olacak? Bir iyi, bir de kötü haber...

Oruç tutarken neden uykumuz geliyor? İşte bunu önlemenin yolu

Oruç tutarken neden uykumuz geliyor? İşte bunu önlemenin yolu

Ramazan: Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

Ramazan: Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.