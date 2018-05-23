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Sahurda yumurta yiyenler dikkat! Eğer çevresinde yeşil renk varsa...

RAMAZAN HABERLERİ  | 23.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

Ramazan ayında sahura kalkmanın ve sahurda yenen yemeklerin önemine çoğu zaman vurgu yapan uzmanlar, bu kez sahurda yenen yumurtayla ilgili uyarıda bulundu.

Sahurda yumurta yiyenler dikkat! Eğer çevresinde yeşil renk varsa...

Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, sahurda tok tutması için yenen fazla haşlanmış yumurtanın çevresinde oluşan yeşil halkanın, yumurtanın besin değerini düşürdüğünü ve tok tutmadığı söyledi.

Sahurda yumurta tüketmenin önemine değinen Uzman Diyetisyen Esra Çelakıl, "Yumurta sahurda sahurda soframızda bulunması gereken en önemli besin. Yumurta haşlanmış ya da kızarmış şekilde tüketilmelidir.

SÜLFÜR HALKASI

Haşlanmış yumurtada etrafında yeşil halka oluşturmamak önemli. Yeşil halka sülfür halkasıdır. Yeşil halka yumurtanın besin değerini çok düşürerek vücuda yararını azaltır.

'YUMURTA KIZARTIRKEN YAĞI KESİNLİKLE YAKMAYIN'

Aynı zamanda içinde bulunan yağ moleküllerinin de ölmesine yol açar. Ben yağda kızartılan yumurtada tokluğu daha da artırsın diye yulaf ezmesiyle karıştırılmasını tavsiye ediyorum. Yumurtayı yağda kızartırken yakmamak gerekiyor. Ev yapımı doğal tereyağ ile maksimum bir çay kaşığı kadar tereyağ ile yağsız tavada hazırlanabilir. Yağ kesinlikle yanmamalıdır. Eğer yağ yanarsa zararlı yağ asitleri oluşur" ifadelerine yer verdi.

'KADINLAR GÜNDE 2, ERKEKLER 3 YUMURTA YİYEBİLİR'

Çelakıl, ’Yumurtanın ne kadar tüketilmeli’ sorusuna, "Günde, kadınlarda 1. 60 boyunda, ortalama 50-60 kilo olan bireylerde 2 adet yumurta tüketilebilir. Aynı özelliklerdeki erkeklerde ise 3 adete kadar yumurta tüketilebilir" diye konuştu.

'YUMURTA KOLESTEROLÜ YÜKSELTMEZ'

Yumurtanın kolesterolü yükseltmediğinin altını çizen Çelakıl, "Eğer yumurtanın haşlama ve kızartmasına dikkat edilirse kolesterolü yükseltmez. Gönül rahatlığıyla yenilebilir. Yumurta kalp damar sağlığı açısından zararlı değildir" şeklinde konuştu.

Çelakıl, son olarak yumurta alırken yumurtanın üzerinde kodlama sistemine muhakkak dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
sahur yumurta Ramazan

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