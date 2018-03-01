Bitlis’in Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında stant açtı.
Yeşilay Haftası kapsamında halkı kötü alışkanlıklar konusunda bilgilendirme amaçlı açılan standa, ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. ‘Bu tür çalışmalarla bir vatandaşı dahi kötü alışkanlıklardan alıkoyacaksak ne mutlu bize’ diyen Hizan İlçe Sağlık Müdürü Seda Taşdemir, şunları söyledi:
“Hizan İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak belirli gün ve haftalarda bazı sağlık konularında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapmaktayız. Bu tür çalışmalarımızı genelde öğretmenevi önünde stant açarak yapıyoruz. Bugün de Yeşilay Haftası dolayısıyla sigara bırakma konusunda halkımız için stant açtık. ‘Kendini de sevdiklerini de yakma’ sloganı ile hemşire arkadaşlarımızla beraber halkımızın da yoğun ilgisi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
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