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Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 06:21 | Son Güncelleme

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği'nin hazırladığı veriler korkunç bir gerçeği gözler önüne serdi. Türkiye’de erişkin yaş grubundaki Hepatit B hastalarının yalnızca yüzde 12’sinin hastalığından haberdar olduğu ortaya çıktı.

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hazırladığı “2018-2023 Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı”nın verileri, Türkiye’de erişkin yaş grubundaki 2 milyondan fazla Hepatit B hastasının yalnızca yüzde 12’sinin hastalığından haberdar olduğunu ortaya çıkardı. 1.8 milyon Hepatit B’linin ise hastalığından habersiz olduğu belirlendi.

KARACİĞER KANSERİNİN NEDENLERİNDEN BİRİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan İdilman, Türkiye’deki karaciğer sirozunun ve karaciğer kanserinin nedeninin yüzde 60 oranında viral hepatit olduğunu belirtti.

İdilman, Türkiye’de 18 yaş üzerinde 2 milyondan fazla Hepatit B hastası, 250-300 bin civarında da Hepatit C hastası olduğunu kaydetti.

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