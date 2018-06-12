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1 yaşındaki bebeğe, aynı anda böbrek ve karaciğer nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 1 yaşındaki Eylül Asel Sarı'ya, aynı anda iki canlı vericiden böbrek ve karaciğer doku nakli yapıldı.

1 yaşındaki bebeğe, aynı anda böbrek ve karaciğer nakli

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 1 yaşındaki Eylül Asel Sarı'ya, aynı anda iki canlı vericiden böbrek ve karaciğer doku nakli yapıldı. Bu yaştaki bir bebeğe iki canlı vericiden naklin, Türkiye'de ilk olduğu kaydedildi.
Manavgat Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Hüseyin Sarı (34) ile Ayşegül Sarı'nın (28) ikinci çocukları Eylül Asel Sarı, geçen yıl 24 Haziran'da dünyaya geldi. Karaciğerinde genetik bir hastalıkla doğan bebeğe nakil için doktorlar, uygun kilo ve yaşı beklemeye karar verdi. Minik Eylül'ün karaciğer rahatsızlığı aynı zamanda böbreklerini olumsuz etkiledi. Durumun kritikleşmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne (AÜ) getirilen Eylül Asel Sarı için doktorları, karaciğer ve böbrek naklinin zaman geçirmeden yapılması kararı aldı. Bebek için baba Hüseyin Sarı'dan böbrek alınmasına karar verildi. Karaciğer için uygun verici aranırken, ailenin kan bağışında tanıştığı İbrahim Halil Sökmen (26) de bebeğe karaciğer doku nakli için gönüllü oldu.
TÜRKİYE'DE İLK
AÜ Organ Nakil Merkezi'nde 20 gün önce Eylül'e, iki canlıdan böbrek ve karaciğer dokusu nakli yapıldı. Başarılı operasyon sonrası kameraların karşısına geçen Sarı Ailesi ve ameliyatı gerçekleştiren doktorları, açıklamada bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, AÜ'nün önemli ve gururlu günlerinden birini yaşadıklarını söyledi. Dünya üzerinde bu yaş ve kiloda, canlı vericiden böbrek ve karaciğer naklinin aynı anda çok az sayıda yapıldığını belirten Prof. Dr. Aydınlı, dünyada bugüne kadar 200 ameliyat yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Bu yaş ve kiloda, iki vericinin de canlı olması Türkiye'de bir ilk" dedi.
KARNINDA YER AÇTILAR
10 kilonun altıda bir insana ilk kez yapılan bu ameliyatı gerçekleştirmenin ekip olarak gururunu yaşadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Aydınlı, bebeğin kilosunun 8'den 9'a çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Önce bebeğin kendi karaciğerini çıkardık ve karnında alan açtık. Ardından iki böbreği alarak babadan aldığımız böbrek için yer açtık. Diğer vericiden aldığımız küçük karaciğer parçasını karnına yerleştirdik. Bebeğin bedeni küçük olduğu için karın kaslarını kapatmadık, şu an sadece cildini kapattık. İki küçük böbrek çıktı, yerine büyük bir böbrek geldi" diye konuştu.
'YENİ YAŞINA YENİ BÖBREK VE KARACİĞERLE GİRECEK'
Anne Ayşegül Sarı çok mutlu olduğunu belirterek, doktorların çok emek verdiğini belirtti. Anne Sarı, "Bebeğim bugüne kadar burundan mamayla besleniyordu. Ameliyattan sonra ağızdan yemeye başladı, mutluluğumuz tarif edilemez" dedi. Kızına böbreğine veren Hüseyin Sarı da "Kızım ciddi bir hastalığı nakillerle yendi. Kızımın dayanıklılığı bizi mutlu etti. Yeni yaşına yeni böbrek ve karaciğerle girecek" ifadelerini kullandı. Eylül bebeğe karaciğerinin bir parçasını veren ve ailenin tesadüfen tanıştığı asansör tamircisi İbrahim Halil Sökmen de toplantı sırasında ve konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Sökmen, dışlanarak büyüdüğünü belirterek, "Benim gibi insanların örnek olması için karaciğerimden parça verdim. Önemli olan dış görünüş değil, kalp güzelliği olduğunu düşünüyorum. Babamı kanserden kaybettim. Bu acıyı çekenlerin bildiğini düşündüğüm için verici oldum. Ablam öldü, bir kardeşim olması için verici oldum. Yeni bir ailem oldu" diye konuştu.
ÖZKAN: AÜ İÇİN GURURLUYUZ
Ameliyatı yapan ekipte yer alan, Türkiye'nin ilk yüz naklini de gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da güzel ve önemli bir gün yaşadıklarını kaydetti. Prof. Dr. Özkan, "Türkiye'de ilk olan bu nakil için gururluyuz. Bu tür örnekler bağış açısından çok güzel" dedi.

FOTOĞRAFLI

1 yaşındaki bebeğe, aynı anda böbrek ve karaciğer nakli1 yaşındaki bebeğe, aynı anda böbrek ve karaciğer nakli1 yaşındaki bebeğe, aynı anda böbrek ve karaciğer nakli1 yaşındaki bebeğe, aynı anda böbrek ve karaciğer nakli

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