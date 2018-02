10 adımda obezite tedavisi

Doç. Dr. Recep Aktimur, "Obezite ameliyatı olmaya karar veren her birey hem kendi korkularını yenmek hem de ciddi bir toplumsal baskıya göğüs germek zorunda kalır. Son zamanlarda gelişen farkındalığa rağmen bilinçsiz negatif müdahaleler ameliyat adayı kişileri en çok etkileyen faktörlerden biridir. Oysa ki büyük çaplı bilimsel çalışmalar obezitenin tehlikesini ortaya koymakta ve tüm dünyada prestijli bilimsel rehberler obezite cerrahisini önermektedir" dedi. Doç. Dr. Recep Aktimur, obezite hakkında toplumda bazı bilinen yanlışlar olduğunu belirterek, 10 adımda obezite ameliyatları ve tedavisini açıkladı:

Ameliyata zihinsel olarak hazırlanmak

"Başarı ile uygulanmış obezite cerrahisi sonrasında tüm hastalar başarılı şekilde kilo verir. Ancak gerçek başarı verilen kiloları ömür boyu muhafaza etmek olmalıdır. Bu sebeple tüm hastaların ameliyat ve sonrasında yaşanacak süreçleri açık ve net şekilde bilmesi ve bu sayede uzun dönemde başarıya ulaşması uyguladığımız hasta odaklı yaklaşımın temel amacıdır. Biz ameliyattan sonra verilen kiloları muhafaza etmek için sağlıklı hayat tarzı gelişimine destek olmayı ve hastalarımızın her an yanında olmayı obezite cerrahisinde başarının anahtarı olarak görürüz.

Ameliyata hasta yakınlarının hazırlanması ve destek

Hasta yakınlarının gerçek bilgiye ulaşması, hastaların ameliyat sonrası dönemde başarısını önemli şekilde etkilemektedir. En güzel sonuçlara sevdiklerimizin desteği ile ulaşabileceğimizi unutmamalıyız. Biz kendi pratiğimizde güzel bilgilendirme ve başarılı sonuçlar ile aynı aileden birçok kişinin hayatının değişebildiğini görmekteyiz.

Ameliyat hakkında geniş bilgilendirme ve yapılacak prosedürün belirlenmesi

Her hasta kendine özel sorunlarıyla ve kendine özel ihtiyaçlarıyla gelmektedir. Yaygın bilginin aksine tek bir ameliyat çeşidi her hastaya istenilen faydayı sağlayamamaktadır. Bu sebeple, her hastanın kendi özelinde değerlendirip, ihtiyacına özel prosedür seçimini daha başarılı bulmaktayız. Bu şekilde uygun kriterlerle değerlendirilmeden yapılan ameliyatlar kişilerin ameliyat sonrası problemler yaşama ihtimalini arttırmaktadır.