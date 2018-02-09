10 adımda ruh sağlığınızı koruyun

‘Hoşgörülü olun’ önerisinde bulunan Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, “Kendimiz de hata yapabiliriz başkaları da. Herkesin hata yapabileceğini bilmek ve buna göre davranmak bize iyi gelir” diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, ruh sağlığı için şu tavsiyelerde bulundu:

“Belirsizliğe katlanın: Her şeyin öngörülebilir olması beklentisinde olmak içsel huzursuzluğu artıracaktır. Gelecekten yüzde yüz emin olma şansımız yoktur.

Esnek olun: Katı, önyargılı ve değişmez prensipler mutlu olmanızın önündeki en büyük engellerden biridir.

Sorumluluklarınızı bilin: Duygu, düşünce ve davranışlarınızın sorumluluğunu kendi üzerine almak erişkinliğin bir parçasıdır. Her olumsuzlukta başkalarını, dünyayı veya kaderinizi suçlamaktan vazgeçin.

Engellenme eşiğinizi yüksek tutun: Sağlıklı bireyler değiştirebilecekleri koşullar ve durumlarla ilgili aksiyon alırlar, değiştiremeyeceklerini kabullenir veya buna dayanırlar. Çünkü zorluklarla başa çıkmanın yolu ya mücadeleden, ya katlanmaktan, ya da ayrışmaktan geçer.