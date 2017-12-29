10 dakikada dijital diş

Son Güncelleme 4 saat önce SAĞLIK HABERLERİ | 29.12.2017 11:20 |4 saat önce

Dijital dünyada yaşanan gelişmeler diş sağlığında da kendini hissettiriyor. Çeşitli nedenlerle kaybedilen dişler, günümüz dijital teknolojileri sayesinde en doğal halleriyle yeniden kazanılabiliyor.

Diş hekimliğinde bilgisayar teknolojisinden destek almanın hastalara büyük konfor sağladığını anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimleri Bora Murat ve Doğa Erginoğlu, “hastanın ölçülerini alıyor, dişi tasarlıyor, rengini belirliyor ve 10 dakika içinde dijital yazıcıdan çıkartıyoruz. Sonuç olarak yapılması 1 haftayı bulan yeni diş dakikalar içinde hastaya uygulanabilir hale geliyor” dedi. Diş hekimliğinde geleneksel yöntemlerle yapılan işlemlerin bilgisayar desteğiyle tasarıma ve üretime dönüştürülmesi anlamına gelen dijital diş hekimliği, özellikle eksik diş sorunlarında fark yaratıyor. Eksik dişlerin tasarımı ve üretiminde dijital diş hekimliğinin her geçen gün yaygınlaştığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimleri Dt. Bora Murat ve Dt. Doğa Erginoğlu, “Tasarımı yapılan diş dijital cihazın yazıcı bölümüne yollanıyor, yazıcı bu tasarımı 3 boyutlu olarak üretiyor. Diş, istenen renkteki hazır seramik bloklardan 10 dakikada üretiliyor, normalde bu işlem için en az 1 hafta gerekiyor” dedi.

Diş hekimliğinde geleneksel yöntemler yerine bilgisayar teknolojisinden destek almanın çok sayıda avantajını vurgulayan Diş Hekimleri Dt. Bora Murat ve Dt. Doğa Erginoğlu, dijital diş hekimliğinin 7 avantajını anlattı. Bir günde mükemmel gülüş Ölçü alınarak dijital ortama aktarılan görüntüler sayesinde en uygun gülme hattı, diş rengi, boyları ve formu hasta ile birlikte tespit ediliyor. Bilgisayar destekli diş tasarımı ve üretiminin desteğiyle bir günde tüm dişlerin bitirilip yapıştırılması mümkün oluyor. Üstelik, tasarlanan dişlerin ağız içindeki görüntüleri, hastanın profil görüntüleriyle birleştirilerek, işlem sonrası hastada nasıl bir gülüş elde edileceği önceden görülebiliyor. Bu da estetik tedavilerde memnuniyet oranını yükseltiyor. Zor hastalar için konforlu bir süreç Klasik yöntem olan ölçü maddeleri ile ölçü alınması esnasında ortaya çıkan öğürme refleksi ve mide bulantısı durumu dijital diş hekimliğinde ortadan kalkıyor. Bu sayede en hassas kişilerde ölçü alma işleri kolayca yapılabiliyor.