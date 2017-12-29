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10 dakikada dijital diş

SAĞLIK HABERLERİ | 29.12.2017 11:20 | Son Güncelleme 4 saat önce

Dijital dünyada yaşanan gelişmeler diş sağlığında da kendini hissettiriyor. Çeşitli nedenlerle kaybedilen dişler, günümüz dijital teknolojileri sayesinde en doğal halleriyle yeniden kazanılabiliyor.

10 dakikada dijital diş

Diş hekimliğinde bilgisayar teknolojisinden destek almanın hastalara büyük konfor sağladığını anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimleri Bora Murat ve Doğa Erginoğlu, “hastanın ölçülerini alıyor, dişi tasarlıyor, rengini belirliyor ve 10 dakika içinde dijital yazıcıdan çıkartıyoruz. Sonuç olarak yapılması 1 haftayı bulan yeni diş dakikalar içinde hastaya uygulanabilir hale geliyor” dedi.

Diş hekimliğinde geleneksel yöntemlerle yapılan işlemlerin bilgisayar desteğiyle tasarıma ve üretime dönüştürülmesi anlamına gelen dijital diş hekimliği, özellikle eksik diş sorunlarında fark yaratıyor. Eksik dişlerin tasarımı ve üretiminde dijital diş hekimliğinin her geçen gün yaygınlaştığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimleri Dt. Bora Murat ve Dt. Doğa Erginoğlu, “Tasarımı yapılan diş dijital cihazın yazıcı bölümüne yollanıyor, yazıcı bu tasarımı 3 boyutlu olarak üretiyor. Diş, istenen renkteki hazır seramik bloklardan 10 dakikada üretiliyor, normalde bu işlem için en az 1 hafta gerekiyor” dedi.

Diş hekimliğinde geleneksel yöntemler yerine bilgisayar teknolojisinden destek almanın çok sayıda avantajını vurgulayan Diş Hekimleri Dt. Bora Murat ve Dt. Doğa Erginoğlu, dijital diş hekimliğinin 7 avantajını anlattı.

Bir günde mükemmel gülüş

Ölçü alınarak dijital ortama aktarılan görüntüler sayesinde en uygun gülme hattı, diş rengi, boyları ve formu hasta ile birlikte tespit ediliyor. Bilgisayar destekli diş tasarımı ve üretiminin desteğiyle bir günde tüm dişlerin bitirilip yapıştırılması mümkün oluyor. Üstelik, tasarlanan dişlerin ağız içindeki görüntüleri, hastanın profil görüntüleriyle birleştirilerek, işlem sonrası hastada nasıl bir gülüş elde edileceği önceden görülebiliyor. Bu da estetik tedavilerde memnuniyet oranını yükseltiyor.

Zor hastalar için konforlu bir süreç

Klasik yöntem olan ölçü maddeleri ile ölçü alınması esnasında ortaya çıkan öğürme refleksi ve mide bulantısı durumu dijital diş hekimliğinde ortadan kalkıyor. Bu sayede en hassas kişilerde ölçü alma işleri kolayca yapılabiliyor.

10 dakikada porselen diş

Ölçüsü alınan, rengi belirlenen ve tasarımı yapılan diş dijital printer teknolojisi ile 10 dakikada üretilebiliyor. 10 dakika içinde +/- 25 mikronmetre doğruluğunda hassas sonuçlar veren bu teknoloji sayesinde diş ve dişeti uyumu için çok daha iyi restorasyonlar yapılabiliyor.

Sıfır hata, yüzde 100 uyum

Laboratuvar kaynaklı oluşabilecek sorunlar engelleniyor ve hata payı sıfıra iniyor.

Yüksek teknoloji ürünü hibrit seramikler

Dijital diş hekimliğinde kullanılan yüksek teknoloji ürünü materyaller hem daha uzun ömürlü kullanım sunuyor hem de daha uzun süre parlaklığını koruyan ve aşınmaya dayanan uygulamalara sahip olunmasını sağlıyor.

Cerrahi rehber ile implantta hata riski azalıyor

Ağırlıklı olarak eksik veya kaybedilmiş dişlerin yerine yapay olarak yenilerinin getirilmesinde kullanılan dijital diş hekimliği implant cerrahisinde kullanılacak rehberin hazırlanmasında da fark yaratıyor. İmplantların en iyi fonksiyon ve estetik sonuca ulaşması için gerekli olan hassas ayarlamalar dijital diş hekimliğiyle hatasız ve en doğru şekilde yapılabiliyor.

Daha sağlıklı implantlar

Dijital diş hekimliğinin avantaj sunduğu bir diğer alan ise implant için üretilen kişiye özel “abutment”ler olarak ön plana çıkıyor. Dijital diş hekimliğiyle kişisel abutment (İmplant üst parçası, ağız içerisinde görünen kısım) yapmanın klasik uygulamalara göre yüksek dolgu stabilitesi, yan etkilerin ortadan kalkması, mekanik komplikasyonlarda minimal risk, daha iyi bir estetik sonuç ve daha yüksek konfor gibi avantajlar sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
dijital diş sağlığı

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