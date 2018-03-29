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10 yaşında beyin tümörü olan kız sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde beyninde tümör teşhis edilen 10 yaşındaki Burcu Şahin, yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.İştahsızlık, bilinç bulanıklığı, yemek yiyememe, şiddetli baş ve göz ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran Burcu Şahin’e önce soğuk algınlığı teşhisi konuldu ve ilaç tedavisi planlandı.

10 yaşında beyin tümörü olan kız sağlığına kavuştu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde beyninde tümör teşhis edilen 10 yaşındaki Burcu Şahin, yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.
İştahsızlık, bilinç bulanıklığı, yemek yiyememe, şiddetli baş ve göz ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran Burcu Şahin’e önce soğuk algınlığı teşhisi konuldu ve ilaç tedavisi planlandı. Verilen ilaçların şikayetlerini dindirmemesi üzerine gittiği birçok merkezde yapılan tetkik ve tedavi sonrasında baş ağrıları geçmeyince Medical Park Ordu Hastanesi’ne başvuran Şahin’in beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.
Medical Park Ordu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eroğlu gerçekleştirilen tetkikler sonucunda, Burcu Şahin’in beyninde 5 cm’lik derin yerleşimli tümör olduğunu tespit etti. Küçük Burcu’nu ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda ameliyat olması ve tümörün çıkarılması gereği üzerinde yapılan değerlendirmeler sonrası ailesi tanıyı koyan doktora güvenlerinden ameliyatın Medical Park Hastanesi’nde yapılmasına karar verdi.
Vücudun hareket merkezi olan bölgeye yakın ve büyük bir tümör olması nedeniyle oldukça riskli olan ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Son derece başarılı planlanan ve yürütülen ameliyat sonrasında tümör tamamen çıkarıldı. Küçük kızın ailesi, çocukları sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduklarını ifade ederken, Yrd. Dr. Ahmet Eroğlu ve hastane yetkililerine teşekkür ettiler.
Operasyonu gerçekleştiren Medical Park Ordu Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Eroğlu, yaptığı konuşmada, “Burcu bize başvurduğunda durumu çok kötüydü, tümör sinsi bir şekilde beynine yer etmiş ve yaklaşık 10 gündür belirti vermeye başlamış. Tahlil ve tetkiklerin ardından, operasyon için hazırlıklara başladık, küçük bir kemik parçasından girerek beynindeki tümörün tamamını mikro cerrahi yöntemi ile başarılı bir şekilde çıkarttık. 1 gece yoğun bakımda kaldı. Ertesi gün kalktı, yürüdü. Yaklaşık 8 gün sonunda gayet sağlıklı bir şekilde taburcu edildi” bilgisini verdi.

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