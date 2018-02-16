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10. yıl pastasını hep birlikte kestiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2018 15:59 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Termal Resort Otel, 10.

10. yıl pastasını hep birlikte kestiler

Kütahya’nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren Termal Resort Otel, 10. yılını çeşitli etkinlikler ile kutluyor.
Termal otel sektöründe 10 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşayan Karaderili bünyesinde bulunan Emet Termal Resort Otel çalışanları, 10. yıl pastasını hep birlikte keserek kutladılar.
Pasta kesimi sonrası kısa bir konuşma yapan Emet Termal Resort Otel müdürü Ramazan Sezer, “Emet Termal olarak egenin ve bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar birbirinden farklı etkinliklere 10.yılımızı Emet halkımız ile birlikte kutlayacağız. 2018 yılında hem Emet halkımızı hem de otel misafirlerimizi çok farklı sürprizler bekliyor. Otelimizde şu anda doğrudan 120 kişi , toplamda ise 500 kişi istihdam ediliyor. Buda bizler için ayrı bir gururdur. Bölgemizde turizm alanında en büyük istihdamı oluşturmaya, 2018 yılında da büyüyerek devam edeceğiz” dedi.(MS-EFE)

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