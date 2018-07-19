100 yaşındaki Eileen'in uzun yaşam sırrı: Bira ve kremalı bisküvi

İngiltere'nin Blackpool kentinde 100'üncü yaşını kutlayan Eileen Maher'e göre uzun yaşamın sırrı bira ve bisküvide.
Eski bir terzi olan Maher, doğumgününü yaşadığı huzurevindeki hemşirelerle beraber kutladı.
Yaş günü vesilesiyle İspanya'ya özgü bir şarap olan sherry içip doğum günü pastası yese de huzurevi yetkililerine göre 100 yaşındaki Maher'in normalde tercihi Stella Artois birası ve kremalı bisküvi.
Elaine Wright isimli huzurevi yöneticisi, "Eileen için her zaman Stella alıyoruz. O birasını seviyor." dedi.
Eileen Maher, 100'üncü yaş gününde parti yapılmasını ve özellikle 'İyi ki doğdun' şarkısının söylenmesini beklemediğini aktardı.
Maher, bugün halen yaşadığı Blackpool'a 1951 yılında caz müzisyeni olan eşiyle birlikte taşınmıştı.
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