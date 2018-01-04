HABER

100 yıl boyunca değişen 'kadın bedeni algısı'

Prof Dr. Yeşim Erbil Prof Dr. Yeşim Erbil
SAĞLIK HABERLERİ | 04.01.2018 09:56 | Son Güncelleme 6 saat önce

Prof. Dr. Yeşim Erbil, 100 yıl boyunca değişen 'kadın bedeni algısı'nı yazdı.

100 yıl boyunca değişen 'kadın bedeni algısı'

Kadının beden algısındaki bu değişim hemen hemen her zaman erkeğin bakış açısından tanımlayan ve nesneleştiren bir durum olarak kabul edilmektedir. Şimdi bu değişime bir bakalım...

1900’lü yıllarda balıketli, kıvrımları belirgin, kum saati görünümü ideal kadın vücudu olarak tanımlanıyor. Hatta bu görünümün daha belirgin hale gelmesi için çok sıkı korseler kullanılıyor. Nefes almayı bile zorlaştıran bu korseler 1920'lerden sonra rafa kalkıyor. Daha ince görünümlü, özgür giyim tarzı ile kadınlar boy gösteriyor.

1930 yıllarında sonra yine balıketli, kıvrımları belirgin, kum saati görünümlü kadınlar ideal kadın bedeni olarak tanımlanıyor. 1970 yıllarına kadar bu görünüm devam ediyor. Marilyn Monroe bu dönemim efsane ismi olarak bilinmektedir.

1970’lerden sonra çok ince uzun boylu kadın bedenleri moda oluyor. Twiggy de bu dönemim simgesi olarak bilinir.

1990'lardan sonra iki ekol ortaya çıkıyor. Bu ekol günümüzde de devam eden ekollerdir. İnce fit görünümlü iri göğüslü uzun boylu Victoria Secret mankenleri görünümünde bedenler ile boyu kaç olursa olsun “sıfır” beden olarak tanımlanan kadın bedenleri moda oluyor.

Kadının beden algısı kapitalizmin dayattığı bir algı olup, sağlıklı olmayı hedef almaz. Dayatılan bu beden algısının toplum tarafından kabul edilmemesi doğal olarak bu dayatmalara son verecektir. Beden algısına bu amaçlarla müdahale edilmeyeceği yıllar olması dileği ile.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beden kadın Yeşim Erbil

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

Alkollü içkilerde ÖTV artışı

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dişler için gizli tehdit; diş taşları!

Dişler için gizli tehdit; diş taşları!

NASA'lı Uzman Eddie Semones: Uçak yükseldikçe aldığımız radyasyon miktarı artıyor

NASA'lı Uzman Eddie Semones: Uçak yükseldikçe aldığımız radyasyon miktarı artıyor

Çocuğunuzun ateşi düşmüyorsa almanız gereken 7 önlem

Çocuğunuzun ateşi düşmüyorsa almanız gereken 7 önlem

Cep telefonuyla uyumak, kanser ve kısırlık nedeni!

Cep telefonuyla uyumak, kanser ve kısırlık nedeni!

Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu

Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu

Aşırı yenirse öldürebilecek 10 besin

Aşırı yenirse öldürebilecek 10 besin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.