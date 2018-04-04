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106 yaşındaki hastaya kalça protezi ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 14:50 | Son Güncelleme

Muğla'da merdivenlerden düşüp kalçasını kıran 106 yaşındaki hasta, geçirdiği başarılı operasyon sonrası yürümeye hazırlanıyor - Opr. Dr. Oktay Ak: - "Hastamız ileri yaşta olduğu için yüksek riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde merdivenlerden düşüp kalçasını kıran 106 yaşındaki Mestan Ölmez'e, başarılı şekilde kalça protezi ameliyatı yapıldı.

Ölmez, merdivenlerden düşüp kalçasını kırınca Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanenin ortopedi uzmanı Opr. Dr. Oktay Ak ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonrası Ölmez, yürümek için gün sayıyor.

Opr. Dr. Oktay Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalça kırığı şikayetiyle hastanelerine başvuran hasta için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Hastamız ileri yaşta olduğu için yüksek riskli bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik." diyen Ak, hastanın birkaç gün içerisinde yürüyeceğini dile getirdi.

Mestan Ölmez de doktor ve hemşirelerin kendisine çok iyi baktığını söyledi.

Kalça kemiği kırıldıktan sonra zor zamanlar geçirdiğini anlatan Ölmez, "Yürüyemiyordum. Ama hep şükrettim. Şu an yaşıma göre iyiyim. Doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.

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