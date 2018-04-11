112 Acil Çağrı Merkezini 1 yılda 261 bin 225 kişi aradı

Nevşehir’de geçtiğimiz yıl 112 Acil Çağrı Merkezi’ni 261 bin 225 kişi ihbarda bulunurken bunlardan sadece 26 bin 127’si gerçek çıktı.

Sağlık İl Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni 2017 yılında 261 bin 225 kişi ararken yapılan ihbarlardan sadece 26 bin 127’si gerçek çıkarken bu yılın ilk 3 ayında ise 49 bin 653 çağrıdan 6 bin 232’si gerçek vaka olduğu öğrenildi.

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay yaptığı açıklamada 2017 yılında yapılan ihbarlardan 26 bin 127’si gerçek vaka çıktığını belirtirken bu yıl içerisinde ise yapılan aramaların sadece 6 bin 232’snin gerçek bir vaka olduğunu söyledi. Ünlübay, “2017 yılında 1 yılda 261 bin çağrı aldık. Bunun sadece 26 bin 127’si gerçek vaka çıktı. 2018 yılının ilk 3 ayında ise 49 bin 653 çağrı aldık ve bunun da 6 bin 232’si gerçek vaka çıktı. Sağlık Bakanlığı kamu spotunda da biz bunu sürekli dile getiriyoruz. 112’de gereksiz kullanımları, gereksiz ihbarların önüne geçmek istiyoruz. Gerçekten 112 bir gün hepimize lazım olabilir. O yüzden bu hatların gereksiz meşgul edilmemesi noktasında tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz” dedi.

‘Şakalaşmak için bile 112’yi arıyorlar’

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay, 112 Acil Çağrı Merkezini telefonlarını deneyenlerin, adres sormak isteyenlerin hatta canı sıkılıp da şakalaşmak isteyenlerin bile aradığını söyledi. Ünlübay, “Biliyorsunuz 112’ler kartsız telefonlarla bile aranıyor. Çağrı merkezimizi telefonlarını deneyenler, küçük çocuklarına aratanlar, adres sormak için arayanlar hatta şakalaşmak için bile arayanlar var. Aslında bunun bir cezası var. Biz bununla ilgili tespit yaptığımız zaman bildirimde bulunuyoruz ve o kişiye para cezası kesiliyor” diye konuştu.

‘Bir gün 112 hepimize lazım olabilir’

Sağlık İl Müdürü Rahim Ünlübay vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemelerini bir gün kendilerinin de 112’ye ihtiyacı olabileceğini söyledi. Ünlübay, “Bizim vatandaşlardan iki tane isteğimiz var. Bir tanesi gereksiz çağrılardan uzak durmak ikincisi ise yaşama yol ver diyoruz. Sağlık Bakanlığı kamu spotlarında da söylendiği gibi bir tek seni aşamıyoruz diye spotumuza kulak vermelerini istiyoruz. Biz istiyoruz ki ambulansların sirenlerini duyduğumuzda mümkün olduğunca en kısa sürede ambulansa yol vermelerini ve gereksiz tüm çağrılardan kaçınmalarını istiyoruz. Gerçekten sadece 112’ye ihtiyaçları olduğunda aramalarını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.