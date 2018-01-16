112 Acil çalışanları: Sevgilisinden ayrılan da PIN kodunu unutan da arıyor

Son Güncelleme 2 saat önce SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 15:14 |2 saat önce

Çanankkale 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni telefonun unuttuğu pin kodunu sorandan, canı sıkılıp dertleşmek isteyene, şarkı dinletene pek çok kişi arayarak gereksiz çağrılar ile meşgul ediyor. Geçen yıl gelen 272 bin 926 çağrının yüzde 80'inin asılsız ve gereksiz ihbarlar olduğu belirtildi.

Çanakkale'de 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Çağrı merkezine gelen binlerce asılsız çağrı ve gereksiz ihbarlar sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine 2017 yılında 272 bin 926 çağrı geldi. Bu çağrılardan 53 bin 734'ü vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yaklaşık yüzde 20'si vaka için aranırken, geriye kalan yüzde 80'lik kısmı ise vaka dışı görüşmelerin yanı sıra asılsız ve gereksiz ihbarlar oluşturuyor. Komuta Kontrol Merkezi'ne, 'Pin kodumu unuttum, öğrenebilir miyim?', 'Canım sıkılıyor, sohbet etmek istiyorum', 'Uyuyamıyorum' ve 'Sevgilimden ayrıldım' gibi gereksiz çağrıların geldiği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre İl Valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası veriliyor. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanıyor.

2017 yılında Çanakkale 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen 272 bin 926 çağrıdan, 53 bin 734 tanesine vaka olarak bakıldığını belirten 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Makbule Gizem Çayırlı, "Arada oluşan bu farkın en büyük sebeplerinden birisi halkın bilinçsiz yere 112'yi meşgul etmesidir. Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri budur. Bunun dışında bizim bir takım standartlarımız var. Örneğin kentsellerde ilk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşımımız yüzde 95 civarındayken, kırsal bölgelerde ilk 30 dakika içerisinde hastalarımıza hizmet verebilme oranımız yaklaşık olarak yüzde 90'lardadır. Biz bu standartları mümkün olduğunca tutturmaya çalışıyoruz. Fakat bununla ilgili maalesef halkımız çok bilinçli olmadığı için ambulanslara yol verme konusunda bize çok yardımcı olamayabiliyorlar. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına Bakanlığımızla yürütülen 'Yaşama Yol Ver' ve 'Minik 112' projeleri ile ambulansa nasıl yol verilir. Geçiş üstünlüğü hangi araçlara aittir gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor" dedi.