112 Acil sağlık çalışanlarına eğitim

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine bağlı birimlerde görev yapan sağlıkçılara bilgi ve becerilerine arttırmak için eğitim verildi.

Acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlıkçılara eğitim verildi. Ambulans ve acil bakim teknikerleri ile acil tip teknisyenleri İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri tarafından acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan ATT ve Paramediklere bilgi, beceri ve tutum kazandırmak adına 5 gün sureyle teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde 20 kişilik ekip Temel Eğitim Modülü (TEM) eğitimi gerçekleşti.