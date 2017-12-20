112'ye gelen bazı çağrılar 'pes' dedirtti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'daki emniyet, itfaiye, Acil 112, AFAD, jandarma ve orman yangın hatlarını bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen 11 aylık süreçte gelen 1 milyon 581 bin 996 çağrıdan, 1 milyon 195 bin 767'sinin asılsız çıktığı bildirildi. Arayanların 'Uyku tutmadı, siz uyanıksınız diye sizi aradım?', 'Sigaram bitti siz de var mı?', 'Koyunumun gazı var ne yapabiliriz?', 'Kız arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim sizin bir fikriniz var mı?', 'İçim yanıyor, kurtarın beni' gibi çağrılar bıraktığı belirlendi.

Manisa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen 11 aylık süreçte gelen bazı talepler merkez çalışanlarını pes ettirdi. Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, şunları söyledi:

"Gelen çağrıları, çağrı alıcı personellerimiz karşılıyor. Çağrı alıcı personel, gereksiz aramaları kurumlara yönlendirmeden sonlandırırken, acil aramalarda ise acil çağrı gerektiren olayın ne olduğunu hangi kurumları ilgilendirdiğini sistem üzerinde kaydederek aramaya ait bilgileri ve görüşmeyi yine sistem üzerinden ilgili kurum çağrı yönlendiricilerine aktarıyor. İlgili kurum personeli sistem üzerinde çıkan adresi teyit ettikten sonra vakaya ekip ve araç görevlendirmesi yaparken, aynı zamanda olayla ilgili ayrıntılı bilgileri alarak ilgili müdahale ekiplerine iletiyor. Vakaya müdahale eden tüm birimler sistem üzerinden vaka ile ilgili bilgilere ulaşıp yapılan müdahaleleri sisteme kayıt etmektedir. Bu da eş zamanlı olarak tüm müdahale birimlerince anında görülebilmektedir."