112’ye gelen çağrıların yüzde 75’i asılsız

Manisa’da 2017 yılında 112 acil çağrı merkezine yapılan 1 milyon 639 bin 3 çağrıdan 1 milyon 236 bin 357’sinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Asılsız ihbarda bulunan 17 vatandaşa toplamda 5 bin 117 Türk Lirası idari para cezası verildiği açıklanırken, 2018 yılının ocak ayında da 139 bin 926 çağrıdan 98 bin 447’sinin asılsız olduğu bildirildi.

29 Ocak 2018 tarihinden itibaren Manisa’da tüm kurumlar tüm ilçeleriyle beraber 112 Tek Acil Çağrı Numarası sistemine dahil olurken, 112’ye yapılan çağrılarla itfaiye, sağlık, AFAD, emniyet, jandarma ve orman yangını ihbarı yapılıyor.

Asılsız çağrılar meşgul ediyor

2017 yılı istatistiklerine göre; Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine gelen çağrı sayısının 1 milyon 639 bin 3 olduğu açıklandı. Gelen çağrılar içinde sadece 402 bin 646 çağrının kurumlara iletildiği açıklanırken, asılsız çağrı sayısının ise 1 milyon 236 bin 357 olduğu bildirildi. Acil durumlarda kullanılması gereken 112’ye yapılan çağrıların yüzde 75’inin asılsız olması dikkat çekerken aynı oranların 2018 yılının ocak ayında da devam ettiği görüldü. 2018 yılı Ocak ayı istatistiklerine göre; Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine gelen çağrı sayısı 139 bin 926, kurumlara aktarılan çağrı sayısı 41 bin 479 olduğu bildirilirken, asılsız çağrı sayısının ise yüzde 70’e denk gelen 98 bin 447 olduğu vurgulandı.

Asılsız çağrıların genel itibariyle sessiz çağrılar olmakla beraber dalga geçme, yalan vaka ihbarı, hakaret etme veya küçük çocukların oyun amaçlı aramaları olarak kayıtlara geçtiği öğrenilirken, asılsız çağrıları engelleyebilmek adına 2017 yılında 112 Acil Yardım hattını gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 17 vatandaşa toplamda 5 bin 117 Türk Lirası idari para cezası verildiği açıklandı.