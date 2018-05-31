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11'inci böbrek, doku uyumlu çıkınca nakille sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 1,5 yıl içinde kendisine 10 kez sıra gelen, ancak doku uyumu olmadığı için nakil gerçekleştirilemeyen Zeynep Kaça, 11'incisinde böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu.

11'inci böbrek, doku uyumlu çıkınca nakille sağlığına kavuştu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 1,5 yıl içinde kendisine 10 kez sıra gelen, ancak doku uyumu olmadığı için nakil gerçekleştirilemeyen Zeynep Kaça, 11'incisinde böbrek nakli olarak sağlığına kavuştu.
İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Zeynep Kaça (44), 2004 yılında annesi Fatma Değirmenci'nin vefatının ardından üzüntü yaşadı, yüksek tansiyona bağlı olarak böbreklerinde hasar oluştu. 3 yıl boyunca böbrek yetmezliği tedavisi gören Zeynep Kaça'nın böbrekleri iflas edince 2008 yılında diyalize girmeye başladı. İstanbul'da çeşitli merkezlerde 10 yıl boyunca diyalize giren Zeynep Kaça'ya, nakil için bir türlü sıra gelmedi. Kaça, 1,5 yıl önce organ nakli için Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Burada Zeynep Kaça'ya, 1,5 yıl içinde nakli için 10 kez sıra geldi, ancak doku uyum testleri olumsuz çıkınca böbrek nakli bir türlü gerçekleşmedi.
16 Mayıs günü Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen G.G.'nin (81) bağışlanan böbreği, yapılan testler sonucunda doku uyumu olumlu çıkınca bir gün sonra Kaça, ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 3 saat süren operasyonla böbrek takılan Zeynep Kaça, yeniden sağlığına kavuştu.
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "Zeynep Hanım 10 yıldır diyalize bağlı şekilde makinede hayatını idame ettiriyor. İstanbul'da böbrek nakli için başvurduğu merkezlerden sonuç alamamış. 1,5 yıl önce merkezime başvuru yaptı. Zeynep Hanım'ı bu süre içinde kadavradan çıkan organlar için 10 kez davet ettik. Ama hiç birisinde doku uyumu saptanamadığı için geri çevirmek zorunda kaldık. En son 17 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın doku uyum testleriyle böbreği Zeynep Hanım'a uyumlu çıktı. Böbrek, Zeynep Hanım'a nakledildi. Şu anda kendisi gayet sağlıklı ve durumu iyi" dedi.
Böbrek nakli bekleyen diyaliz hastası arkadaşlarına ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ni tavsiye ettiğini belirten Zeynep Kaça ise, "Gidip, geldim. 11'incisinde böbrek naklimiz gerçekleşti. İradeni bozmayacaksın. Yaşamak istiyorsan geleceksin, uzak demeyeceksin" diye konuştu.

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11'inci böbrek, doku uyumlu çıkınca nakille sağlığına kavuştu11'inci böbrek, doku uyumlu çıkınca nakille sağlığına kavuştu

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