12-18 Mart Tuza Dikkat Haftası ve Pulmoner Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesinde bilgilendirme etkinlikleri yapıldı.

Pınarhisar Devlet Hastanesi poliklinik ve dahiliye servisinde eğitim hemşiresi Mukadder Sarıkaya ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ayşenur Kabayel tarafından hasta ve hasta yakınlarına bilinçsiz tuz kullanımı ile ilgili bilgiler verilip broşür dağıtıldı.

“Nefes Al Hareket Et Yaşadığını Fark Et” etkinliği kapsamında Dr. Betül Kaygusuz tarafından nefes egzersiz eğitimleri verilip, nefes egzersizleri hastalarla birlikte yapıldı.