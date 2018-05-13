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12 ayrı parkurda sağlık için spor yaptılar

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.05.2018 14:52 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilen "Sağlıklı Yaşam Şenliği"nde katılımcılar, okçuluktan, bisiklete, kürek çekmeden basketbola kadar 12 ayrı spor parkurunda hem fiziksel aktivite yaptı hem eğlendi - Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mutlu Kaya: - "Amacımız, toplumumuzu sağlıklı yaşam tarzına teşvik etmek" - Katılımcılardan Tekin Yolcu: - "Spor çok önemli. Bu nedenle takım elbisemi giyip, işime bisiklete binerek gidiyorum. Önce çocuğumuzu kreşe bırakıyoruz ardından eşimle işe devam ediyoruz. Trafik sorunu yaşamıyoruz ve sağlıklı kalıyoruz"

"Sağlıklı Yaşam Şenliği"nde katılımcılar, okçuluktan bisiklete, kürek çekmeden basketbola kadar 12 ayrı spor parkurunda hem fiziksel aktivite yaptı hem eğlendi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce "Sağlıklı Yaşam Şenliği", Sincan Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı'nda düzenlendi.

"Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında İl Sağlık Müdürlüklerince 81 ilde uygulanan şenlik programı kapsamında, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin önemi ve yararları hakkında toplumsal farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam tarzının benimsenmesi amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mutlu Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığın korunmasında yeterli fiziksel aktivitenin ve doğru beslenme alışkanlığının hayati öneme sahip olduğunu anlattı. Bunun öneminin topluma aktarılabilmesi ve farkındalık oluşturulması için çeşitli faaliyetler yürüttüklerini dile getiren Kaya, Sağlıklı Yaşam Şenlikleri'nin yılda iki kere yapıldığını aktardı. Kaya, "Amacımız, toplumumuzu sağlıklı yaşam tarzına teşvik etmektir. Bu kapsamda bu etkinliğimizde de 12 farklı parkurdan vatandaşlarımız faydalanacak. Bu şekilde hem eğlenecek hem de çeşitli spor branşlarıyla daha yakından tanışacak." dedi.

- Katılımcılara kan şekeri ölçümü yapıldı

Bir gün sürecek etkinlikten yararlanmak için öncelikle vatandaşlara tansiyon, kan şekeri ve beden kitle indeksi (BKİ) ölçümleri yapıldı. Etkinlik süresince katılımcılar egzersiz parkurları ve spor istasyonlarında fiziksel aktivite yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneğinin işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik bünyesinde aşamalı yarış parkurunda zamana karşı yarışlar düzenlendi.

Etkinlikte, çocuklar üç ayrı şişme oyun istasyonunda eğlenirken katılımcılar uzman eşliğinde egzersiz yaptı.

Katılımcılar, tırmanma duvarında sportif ve eğlence amaçlı tırmandı. Alanın uzmanları tarafından okçuluk ve kürek çekme sporlarının da tanıtımı yapıldı ve vatandaşlara uygulama yaptırıldı. Katılımcılar ayrıca, kondisyon bisikleti ile egzersiz yapılan spining, balon futbolu sahası, trambolin, halat çekme ve basketbol istasyonlardaki aktivitelere katıldı.

Etkinlikte, survivor parkurunda ilk 5, okçulukta ilk 3 ve kürekte ilk 2'ye girenlere bisiklet hediye edildi.

- "Takım elbisemi giyip, işime bisiklete binerek gidiyorum"

Katılımcılardan Tekin Yolcu, eşi ile İçişleri Bakanlığında çalıştıklarını ve sağlıklı yaşam için işe bisikletle gidip geldiklerini söyledi.

Bugün bu etkinliği de fırsata dönüştürdüklerini ve çeşitli spor dallarında uygulama yaptıklarını anlatan Yolcu, şöyle devam etti:

"Spor çok önemli. Bu nedenle takım elbisemi giyip, işime bisiklete binerek gidiyorum. Hatta üç kişi biniyoruz. Önce çocuğumuzu kreşe bırakıyoruz, ardından eşimle işe devam ediyoruz. Trafik sorunu yaşamıyoruz ve sağlıklı kalıyoruz. Hatta takım elbise ile biniyorum ve kendime 'kravatlı bisikletçi' diyorum. Özellikle takım elbise ile biniyorum çünkü takım elbise ile bisiklet sürülebileceğini göstermek istiyorum."

Yolcu, günlük yaşamında yürüyen merdiven ve asansör kullanmadıklarını dile getirerek "Sağlıklı yaşam için spor ve fiziksel aktivite yapılması gerektiğini öğretebilmek için önce çocuğumuza bizim bunu yaparak örnek olmamız gerekiyor." dedi.

Okçuluk yapan Nihatcan Sadioğlu da vücut sağlığının korunması için spor yapılması gerektiğine işaret ederek herkesin kendisine uygun bir sporla ilgilenmesi gerektiğini kaydetti..

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