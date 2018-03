Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, dünyada her yıl 12 milyon insana, Türkiye’de ise her yıl 170 bin kadar insana kanser tanısı konulduğuna dikkat çekerek nüfusa bağlı olarak kanserin artıyor gibi gözüktüğünü ama yaşa, orana ve hıza bakıldığında bu hızın Türkiye’de ve gelişmiş ülkelerde azalmaya başladığının görüldüğünü açıkladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde 13. Kanserli Hastalar Kongresi gerçekleştirildi. Uluslararası Kanser kontrol Örgütü’nün (UICC) himayesinde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından düzenlenen 13. Ulusal kanser Hastalar Kongresi hekimler ve hasta yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Yalçın, “Bu kongrelerle vurgulamaya çalıştığımız şey, bireylerin mutlaka kendiyle ilgili yapabilecekleri şeylerin olduğu. Çünkü toplumu, dünyayı, bürokrasiyi, birimi değiştiremeyiz, bunlar zaman isteyen şeyler. Öncelikle her bir bireyin kendine düşen sorumluluklarını yerine getirip ve kendi farkındalığını sağlaması lazım. Kilo kontrolü, sağlıklı yaşam tarzını benimseyip kanser kontrollerinden yararlanması lazım. Biz bu kongrelerde kanserden korkmamak, sağlık hizmetlerine başvurmak gibi temel yaklaşımları anlatıyoruz. Bu mücadelede yalnız değilsiniz. Bununla ilgili hem bürokratik hem de uluslararası alanda bir şeyler yapılmalı’’ ifadelerini kullandı.

Dünyada her yıl 12 milyon insana, Türkiye’de ise her yıl 170 bin kadar insana kanser tanısı konulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, “Son dönemdeki artış hızının yavaşladığını veya durduğunu görüyoruz. Demek ki kanserle olan mücadelemizde fayda görüyoruz. Kanserin hızını yavaşlatıp, zaman kazanıp, daha da başarılı olma şansımız var. Nüfusa bağlı olarak kanser artıyor gibi gözüküyor ama yaşa, orana ve hıza baktığımızda bu hızın ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde azalmaya başladığını görüyoruz’’ diyerek kanser artış hızının azaldığının altını çizdi.

Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Önceki Başkanı ve Kongre Sekreteri Prof. Dr. Tezer Kutluk ise, ’’Türkiye birçok konuda iyi şeyler yapıyor. Bizim derneğimiz 1947’de kuruldu. İkinci dünya savaşından hemen sonra bir grup insan dernek kuruyorlar. Biz de o kuşağın torunları olarak 2005’te neyi yapabilirize başladık. 2005, dünyada Fransa, Almanya ve Amerika’da yeni yeni hasta gruplarının çıktığı, yeni aktive olduğu dönem. Konsept şuydu, bir şeyi planlayıp topluca bir şeyi yenmeye çalışıyorsunuz, baş etmeye çalışıyorsunuz fakat baş etmeye çalıştığınız şeyin sahibi ortada yok. Dünya bunun farkına vardı. Küçük hasta grupları bir şeyler yapmaya çalışıyordu fakat onların da profesyonel bir rehbere ihtiyacı vardı. Biz böyle başladık ve şunu iyi becerdik; birçok yerde hekimler anlatıyor, hastalar dinliyordu ama biz yeri geldi şoförü, yeri geldi üreticiyi , yeri geldi hasta temsilcisini konuşturduk ama profesyonel bir şekilde bu günlere geldik. Hasta kongresi bu anlamda Türkiye’de bir ilk ve bu gücünü de sürdürüyor. Türkiye’de birçok farklı gruplara ışık tuttuk’’ açıklamalarında bulundu.