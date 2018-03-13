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14 MART TIP BAYRAMI

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

14 MART TIP BAYRAMI

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, tıp mesleğinin insan sağlığıyla birebir ilgili olmasından dolayı eğitiminden, icrasına kadar yoğun bir eğitim, emek, gelişim ve günceli takip gerektirdiğini söyledi.
Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, “Tarihimizde, tıp eğitimi ve bilimi alanında dünyada söz sahibi olan birbirinden değerli bilim insanlarımız var. SANKO Üniversitesi olarak amacımız, tarihimize yakışır bilim insanları yetiştirerek, hem ülkemize, hem de dünyaya faydalı ve örnek olmaktır” dedi.
Prof. Dr. Dağlı, ilk cerrahhanenin, II. Mahmut döneminde, 1827 yılı 14 Mart’ında, Şehzadebaşı’nda bulunan Tulumbacıbaşı Konağı’nda Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulduğunu anımsatarak, 14 Mart tarihinin bu nedenle Tıp Bayramı olarak kutlandığına vurgu yaptı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk tıbbı ve hekimlerine güveninin “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözleriyle büyük bir anlam kazandığını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Teknolojinin hayatımızın her alanında yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüz dünyasında bilim üretmek ve özellikle tıbbın gelişimi için büyük ve faydalı çalışmalar yapmak adına yola çıktık. Büyük Önder’imizin bizlere olan güveni her zaman olduğu gibi yolumuzu aydınlatan ışık olacaktır” ifadelerine yer verdi.
Prof. Dr. Dağlı, Tüm hekimlerin, hekim adaylarının ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak sözlerine son verdi.

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