HABER

14 Mart Tıp Bayramı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Ünüvar: - "Bu dönemde Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atlamıştır. Ulaştığımız sağlık hizmeti seviyesinde en büyük rol, şüphesiz fedakar ve iyi yetişmiş sağlık çalışanlarımızındır"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, "Bu dönemde Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atlamıştır. Ulaştığımız sağlık hizmeti seviyesinde en büyük rol, şüphesiz fedakar ve iyi yetişmiş sağlık çalışanlarımızındır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünyada her insanın her an sağlık hizmetine ihtiyaç duyabileceğini ve herkesin de bu hizmetin en mükemmelini arzuladığını belirtti.

İnsanlığa hizmet eden kutsal meslekler arasında sağlık sektörünün en ön sıralarda yer aldığına dikkati çeken Ünüvar, şunları kaydetti:

"Bir hekim olarak şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, sağlık çalışanları mesleğini icra ederken yaptığı işi her şeyin önünde tutar. Gerektiğinde özel hayatını ve hatta ailesini dahi ihmal ettiği, hemen herkesin şahit olduğu bir gerçektir. Sağlık hizmetinin en iyi şekilde sunulabilmesi için uygun fiziki yapı, yeterli bir donanım mutlaka gerekir ancak insan kaynağı olmazsa diğer faktörlerin bir anlamı olmaz. Bu dönemde Türkiye, sağlık hizmetlerinde çağ atlamıştır. Ulaştığımız sağlık hizmeti seviyesinde en büyük rol, şüphesiz fedakar ve iyi yetişmiş sağlık çalışanlarımızındır. Bunu sadece vatandaşlarımız değil, bütün dünya fark etmiş ve takdir etmiştir. Eskiden tedavi için yurt dışına giden hastalarımız varken, bugün tedavi için yurt dışından ülkemize hastalar gelmektedir."

Ünüvar, Türkiye'nin bugün sağlık turizmi alanında lider olma yolunda ilerlediğini bildirerek, "AK Parti kadroları olarak, sağlık çalışanlarımızın milletimize en ideal sağlık hizmetini sunabilmesi için çalışmaya yoğun bir gayretle devam ediyoruz. Bir yandan mevcut sağlık tesislerindeki eksikler giderilirken, bir yandan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'en büyük hayalim' dediği devasa şehir hastaneleri hizmete açılmaktadır. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...Mina Başaran kimdir? Uçak kazasında hayatını kaybetti...
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 Mart Tıp Bayramı adana necdet ünüvar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

Oktay Derelioğlu: "Kaç maç takım hainleriyle oynamışım"

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Canan Karatay uyardı: Bu fıstıklardan uzak durun!

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Çocuklarda öfke ve inatçılık problemine dikkat

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Deterjan ile temizlik günde 1 paket sigara içmeye eşdeğer!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Böbrek taşı riskine karşı 7 önlem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hemoroide dikkat

Hemoroide dikkat

Yüksek tansiyondan korunmanın 10 yolu

Yüksek tansiyondan korunmanın 10 yolu

Uyku apnesi ölümlere sebep oluyor

Uyku apnesi ölümlere sebep oluyor

Karaer; “Sağlık çalışanlarının emeği kutsaldır”

Karaer; “Sağlık çalışanlarının emeği kutsaldır”

Anka Şeker hastalarına derman oldu

Anka Şeker hastalarına derman oldu

Güne yorgun başlayanlara öneriler

Güne yorgun başlayanlara öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.