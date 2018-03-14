CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Sağlık alanını ticarileştiren, hizmeti taşeronlaştıran, çalışanları güvencesizliğe mahkum ederek, yoğun, esnek ve kuralsız çalıştırmaya zorlayan sisteme karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

İlgezdi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Sağlık emekçilerine artan şiddetin gölgesinde ve halkın sağlık hakkını budayan politikalar nedeniyle Tıp Bayramı'nı kutlayamadıklarını savunan İlgezdi, Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla Türkiye'de hastanelerin ticarethaneye, hastaların müşteriye, doktorların da müşteri temsilcisine dönüştürüldüğünü belirtti.

İlgezdi, parasız ve kaliteli sağlık hizmetinin, sadaka değil temel bir hak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, sağlık alanını ticarileştiren, hizmeti taşeronlaştıran, çalışanları güvencesizliğe mahkum ederek, yoğun, esnek ve kuralsız çalıştırmaya zorlayan sisteme karşı çıkacağız."