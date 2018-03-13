14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Dr. Hamit Güçlüer 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Ülke genelinde yılda 630 milyon muayene, 115 milyon acil servis muayenesi, yaklaşık 6 milyon da ameliyat yapıldığını belirten Dr. Güçlüer, 14 Mart’a yönelik öncelikli taleplerini şöyle sıraladı;

"Hekim ve sağlık çalışanlarının fiili hizmet zammının kanunlaşması, hekim ve emekli hekim ücretlerinde artış, sağlıkta şiddet yasasına ilişkin düzenlemelerin bir an önce yaşama geçirilmesi, haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen hekimlerin görevlerine iade edilmeleri, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ya da ataması yapılmayan tüm hekimlerin görevlerine başlatılması. Bu talepler etrafında birleşerek, 14 Mart’ta sağlıklı yarınlar ve daha güzel bir Türkiye için, iyi hekimlikten, özlük haklarımızdan, demokrasi talebimizden vazgeçmeden, nitelikli sağlık hizmeti sunma çabalarını her şart ve durumda sürdüren tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp bayramını kutlarım.”