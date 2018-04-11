15 dakikada ameliyatsız değişim

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, kadınların 15-20 dakikada ameliyatsız dolgun göğüslere veya kalçaya sahip olmasının mümkün olduğunu söyledi.

“15 dakikada göğüs, kalça dolgunlaştırma” hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Umut Tuncel, “Her yıl milyonlarca kadın güzelleşmek, gençleşmek ya da zaman içerisinde bedenlerinde hoşlarına gitmeyen yerlerini düzeltmek için plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlarına başvuruyor. 1,5 yıl ömrü olan akıllı dolgular yüz bölgesi başta olmak üzere, memeyi ve popo ya da çapraz bacak gibi deformiteleri cerrahi olmaksızın yara izi bırakmadan düzeltmeyi amaçlıyor” diye konuştu.

“15-20 dakikada ameliyatsız dolgun göğüslere veya kalçaya sahip olabilirsiniz”

Umut Tuncel şu bilgileri verdi: “Küçük göğüsten şikayetçi olan bayanlar ameliyatsız bir şekilde büyük göğüslere kavuşabiliyor üstelik 15-20 dakikada bu mümkün. 15-20 dakikada ameliyatsız bir şekilde dolgun göğüs veya kalçaya sahip olabiliyorsunuz; bu çok pratik ve tercih edilen bir yöntem. Ameliyattan korkan, ameliyat olmak istemeyen çekinen, özel gün yaklaşması sebebiyle (düğün mezuniyet gibi ) ameliyat olmaya vakti olmayan, çocuk yaptığında sütten dolayı göğüs şişmesi endişesiyle geçici göğüs büyütmek isteyenler için ideal bir yöntem. Günümüzde yine ameliyatsız dolgun kalçalara sahip olmak isteyen kişiler için de çok tercih edilen pratik bir yöntem implant dolgu ile kalça ve göğüs büyütme. İşlemler lokal anesteziyle yapılıyor ve yaklaşık 15-20 dakikada sona eriyor. Dolayısıyla da hemen aynı gün normal hayatınıza devam edebiliyor ve işinize gidebiliyorsunuz.”