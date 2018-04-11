15 dakikada ameliyatsız değişim

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, kadınların 15-20 dakikada ameliyatsız dolgun göğüslere veya kalçaya sahip olmasının mümkün olduğunu söyledi.
“15 dakikada göğüs, kalça dolgunlaştırma” hakkında bilgi veren Liv Hospital Samsun Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği’nden Doç. Dr. Umut Tuncel, “Her yıl milyonlarca kadın güzelleşmek, gençleşmek ya da zaman içerisinde bedenlerinde hoşlarına gitmeyen yerlerini düzeltmek için plastik estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanlarına başvuruyor. 1,5 yıl ömrü olan akıllı dolgular yüz bölgesi başta olmak üzere, memeyi ve popo ya da çapraz bacak gibi deformiteleri cerrahi olmaksızın yara izi bırakmadan düzeltmeyi amaçlıyor” diye konuştu.
“15-20 dakikada ameliyatsız dolgun göğüslere veya kalçaya sahip olabilirsiniz”
Umut Tuncel şu bilgileri verdi: “Küçük göğüsten şikayetçi olan bayanlar ameliyatsız bir şekilde büyük göğüslere kavuşabiliyor üstelik 15-20 dakikada bu mümkün. 15-20 dakikada ameliyatsız bir şekilde dolgun göğüs veya kalçaya sahip olabiliyorsunuz; bu çok pratik ve tercih edilen bir yöntem. Ameliyattan korkan, ameliyat olmak istemeyen çekinen, özel gün yaklaşması sebebiyle (düğün mezuniyet gibi ) ameliyat olmaya vakti olmayan, çocuk yaptığında sütten dolayı göğüs şişmesi endişesiyle geçici göğüs büyütmek isteyenler için ideal bir yöntem. Günümüzde yine ameliyatsız dolgun kalçalara sahip olmak isteyen kişiler için de çok tercih edilen pratik bir yöntem implant dolgu ile kalça ve göğüs büyütme. İşlemler lokal anesteziyle yapılıyor ve yaklaşık 15-20 dakikada sona eriyor. Dolayısıyla da hemen aynı gün normal hayatınıza devam edebiliyor ve işinize gidebiliyorsunuz.”
“Çarpık bacak sorunu da dolguyla çözülüyor”
Hyalüronik asitin herhangi bir yan etkisi olmadığından bahseden Tuncel, “Dolgu ile göğüs, kalça büyütme ve çarpık bacak düzeltme estetiği, kolay uygulanan ve sonucu hemen görülen bir işlemdir. Çarpık bacak sorunu da dolguyla çözülebilmektedir. Dolgu enjeksiyonu ile çeşitli bölgelerimizi büyütmede farklı yöntemler kullanılabilir. Liposuction yapılarak karın ve kalçadan fazla yağlar alınıp bu yağlar işlem gördükten sonra dolgunlaştırılmak isteyen bölgeye enjekte edilebilir. Yağ enjeksiyonun dışında hyalüronik asit dolgu malzemesinden de faydalanılabilir. Hyalüronik asit dolgu malzemesi vücudumuzun doğal yapısında bulunmaktadır. Sağlığımız için herhangi bir sorun oluşturmaz, yan etkisi bulunmaz. Dolgu enjeksiyonunda liposuction yapılmasına gerek yoktur işlem çok hızlı gerçekleştirilir. Gün içerisinde bir öğle yemeği arasında, işten çıkıp eve dönerken veya aniden karar verilerek ayrılacak kısa bir süre içinde bile yaptırılabilecek pratik bir operasyondur. Hazırlık veya uzun soluklu bir tedavi gerektirmez” dedi.
“En az 1,5 yıl kalıyor”
Dolguların süresine değinen Dr. Tuncel şunları söyledi: “Akıllı dolgular daha önceden bilinen yüz dolgularından yola çıkılarak geliştirilmiştir. Vücutta kalma süresi kişiye göre değişiklik göstermekte en az 1,5 yıl sürmektedir. Uzun süre kalan dolgu sonrasında göğüs, kalça; dolgu uygulanan bölge eski haline dönmektedir. Çünkü içerisinde hyalüronik asit vardır. Hyalüronik asitin etkisi geçince meme ve popo eski haline dönmekte fakat herhangi bir şekil bozukluğu yaşanmamaktadır. Ameliyatsız göğüs, kalça büyütme estetiği her göğse ve kalçaya uygulanabilmektedir ama sonuçları herkese göre farklılık gösterir. Kişinin meme yapısına göre dolgu enjeksiyonunun yapılacağı bölge seçilebilmektedir; örneğin dik göğüslerde dekolte kısmına ihtiyaç varsa dekolte kısmına, sarkık göğüslerde ise farklı bölgelere uygulanabilir. Kalça bölgesinde de yine farklı bölgelere uygulama yapılabilir. Meme, kalça implantı, dolgunluk isteyen fakat ameliyatla değişim düşünmeyen kadınlar için çokça tercih edilen bir yöntemdir.”
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