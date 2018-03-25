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16 yıl sonra fizyolojik tüp bebek yöntemi ile gelen mutluluk

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2018 11:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da ikamet eden ve 16 yıldır çocuk özlemi çeken Kastarlı çifti, uygulanan fizyolojik tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi oldu.Diyarbakır’da 19 yıllık evli Kastarlı çifti, 16 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için birçok yerde tedavi gördü.

Diyarbakır’da ikamet eden ve 16 yıldır çocuk özlemi çeken Kastarlı çifti, uygulanan fizyolojik tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi oldu.
Diyarbakır’da 19 yıllık evli Kastarlı çifti, 16 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için birçok yerde tedavi gördü. Gittikleri yerlerden olumlu bir sonuç alamayan çift umutlarını kaybetmeye başladı. Tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e tedaviye giden çift, Çoksüer’in uyguladığı fizyolojik tüp bebek yöntemi ile ilk denemede bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızlarına Nazlı Nur adını koyan çift, kendileri gibi çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan çiftlerin umutlarını hiçbir zaman kaybetmemesini tavsiye etti.
Dicle Üniversitesinde çalışan Metin Kastarlı, 16 yıl boyunca birçok yerde tedavi gördüklerini ama sonuç alamadıkları için umutlarını kaybettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
“16 yıl boyunca hangi hastaneye gittiysek elimiz boş döndük. En son tavsiye üzerine Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in yanına gittik ama umutsuzdum. İlk tüp bebek denemesinde başarılı olduk. Nur topu gibi bir kızımız oldu. Nazlı Nur şu anda 3 yaşında. Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Çocuk sahibi olmak isteyenlere tavsiyem hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Allah çocuk sahibi olmak isteyip de olamayanlara nasip etsin.”

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