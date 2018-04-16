GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği İkinci Başkanı Prof. Dr. Vahap Okan, Türkiye'de daha fazla hemofili uzmanına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Okan, 17 Nisan Dünya Hemofili Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sözcük olarak "kanı seven"' anlamına gelen hemofilinin bir gen bozukluğu sonucu pıhtılaşma mekanizmasındaki çeşitli faktörlerin eksikliği nedeniyle oluşan doğumsal bir hastalık olduğunu anımsattı.

Hemofili A'nın 5 bin, hemofili B'nin ise 10 binde bir sıklıkla görüldüğünü belirten Okan, Türkiye'de şu anda hemofili hasta sayısının yaklaşık 10 bin civarında olduğunu kaydetti.

Eklem içi ve kas içi kanamaların, cerrahi girişimler veya diş çekimi sonrası kanamaların hemofilinin belirtileri arasında olduğuna dikkati çeken Okan, hemofilinin şiddetinin, kandaki faktör eksikliğinin düzeyine göre değiştiğini, bu hastalığın büyük oranda erkeklerde görüldüğünü ancak baba hasta, anne taşıyıcı olduğunda kızlarda da rastlanabileceğini aktardı.