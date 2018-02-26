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179 saniyede kataraktan kurtulmak mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 10:58 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.

179 saniyede kataraktan kurtulmak mümkün

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Erbakan, yeni teknolojik cihazların yardımı ile artık katarakt hastalığının 179 saniye süren bir ameliyatla tedavi edilebildiğini söyledi.
İzmir Özel Can Hastanesinde Prof. Dr. Günhan Erbakan, Op. Dr. Niyazi Bülbül, Op. Dr. Gökhan Erbakan’dan oluşan Göz Hastalıkları Kliniği faaliyete geçti. Klinik ve çalışmaları hakkında bilgi veren Op.Dr. Gökhan Erbakan, “Kliniğimizde kornea nakli haricinde göz ile ilgili tüm ameliyatlar yapılabiliyor. Piterjium, şaşılık, gözyaşı kanalı ve okülopilasti ameliyatları, göz kapağı ve şekil bozukluklarının yaşa bağlı değişikliklerin düzeltilmesi, Excimer Lazer ile göz numaralarının düzeltilmesi, lazer ile katarakt operasyonu hastanemizde gerçekleştiriliyor. Şuanda dünyada yeni olan Mikro Pulse teknolojisini de kullanıyoruz. Öte yandan Pentecam Axl denilen yeni bir teknolojiyi de kullanıyoruz” dedi.
Lazerle katarakt operasyonunun son 3-5 yılda yaygınlaşmaya başladığını anlatan Dr. Erbakan, “Bu operasyonları hastaya elle dokunmadan gerçekleştiriyoruz. Ameliyat yaklaşık 179 saniye kadar sürüyor. Gözde kalan parçaları temizledikten sonra sadece merceği içine yerleştirip ameliyatı kapatıyoruz. Bu teknolojiyi kullanmadığımız önceki yöntemlerde, doğal olarak kesi yapıp, üst kapsülü soyuyorduk. Daha sonra merceği kırarak temizlemek zorundaydık. Artan bölümleri tekrar temizliyorduk. Son olarak da merceği koyuyorduk. Yine ameliyat 10 dakika içinde tamamlanıyordu. Yeni yöntem her hastada uygulanan bir yöntem değil. Ama sonuçta insan elini ne kadar işlerden çekerseniz risk faktörünü de o kadar azaltmış oluyorsunuz. Hasta 3 günde normal hayatına dönüyor. Enfeksiyon riski ise neredeyse sıfıra yakın” diye konuştu.

“Çocuklarda şaşılık ameliyatsız tedavi edilebilir”
Çocukluk çağındaki göz hastalıklarının tanı ve tedavisi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Günhan Erbakan, çocukluk çağındaki göz hastalıklarından en önemlilerinden biri olan kayma tedavilerinin büyük çoğunluğunun ameliyatsız tedavi edilebileceğini söyledi. Prof. Dr. Erbakan, çocuklarda göz kaymalarının büyük çoğunluğunun, doğru zamanlama ile operasyona ihtiyaç kalmadan çeşitli gözlük ve kapama uygulamaları ile tedavi edilebildiğini belirtti. Çocukların gözlük uygulamalarının bazı zorluklarının artık yeni teknolojiler ile çözümlenebildiğini belirten Erbakan, şöyle devam etti: “Çocuğa muayenenin birebir oyun olarak algılamasını sağlayıp, doğru veriler toplayıp çocuk için en uygun tedavi ve sistemi belirleyebiliyoruz. Kliniğimizde ki bu muayene teknolojisi ile hem gözlük ölçümleri, hem kayma derece ölçümleri ve çocukluk çağı kataraktları gibi gözün ön tarafına, hem de gözün arka tarafına dair problemleri çok daha önceden tanımlamak mümkün oluyor. Bu şekilde düz gözlük uygulamaları, prizmatik cam tedavileri, kayma uygulamalarından tutun da cerrahi çözümlere kadar tüm tedavi uygulamalarını hayata geçirmek mümkün oluyor. Sonuçta mühim olan erken teşhis ile çocuğun doğrudan hayatını etkileyecek problemlerin en baştan ortadan kaldırılmasıdır.”

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