19 yaşındaki Reyhan'ın bağışlanan organlarını ağlayarak uğurladılar

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yolun karşı tarafına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Reyhan Yiğit'in (19) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin de onayı ile Reyhan'ın kalp, karaciğer ve iki böbreği bağışlandı. Sağlık ekipleri organları hastane kapısında bekleyen ambulansa götürürken, Reyhan'ın annesi Gülsüm ve babası Salih Yiğit ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Reyhan Yiğit, 4 gün önce üniversiteden memleketi Ordu'ya geldi. Altınordu ilçesinde otogar karşısında otobüsten inen Reyhan'a, yolun karşı tarafına geçerken otomobil çarptı. Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine Reyhan'ın organları bağışlandı. Dün gece Erzurum, Samsun ve İstanbul'dan Ordu'ya gelen ekip, operasyonla Reyhan'ın karaciğer, kalp ve iki böbreğini aldı. Reyhan'ın kalbi 112 Acil Servis ambulansı ile Ordu-Giresun Havalimanı'nda hazır bekleyen uçağa nakledilerek İstanbul'a, böbrekleri ambulansla Samsun'a, karaciğeri ise Erzurum'da bekleyen bir hastaya gönderildi.