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19 yaşındaki Reyhan'ın bağışlanan organlarını ağlayarak uğurladılar

SAĞLIK HABERLERİ | 26.01.2018 11:36 | Son Güncelleme 8 saat önce

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da yolun karşı tarafına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Reyhan Yiğit'in (19) tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin de onayı ile Reyhan'ın kalp, karaciğer ve iki böbreği bağışlandı. Sağlık ekipleri organları hastane kapısında bekleyen ambulansa götürürken, Reyhan'ın annesi Gülsüm ve babası Salih Yiğit ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Reyhan Yiğit, 4 gün önce üniversiteden memleketi Ordu'ya geldi. Altınordu ilçesinde otogar karşısında otobüsten inen Reyhan'a, yolun karşı tarafına geçerken otomobil çarptı. Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin isteği üzerine Reyhan'ın organları bağışlandı. Dün gece Erzurum, Samsun ve İstanbul'dan Ordu'ya gelen ekip, operasyonla Reyhan'ın karaciğer, kalp ve iki böbreğini aldı. Reyhan'ın kalbi 112 Acil Servis ambulansı ile Ordu-Giresun Havalimanı'nda hazır bekleyen uçağa nakledilerek İstanbul'a, böbrekleri ambulansla Samsun'a, karaciğeri ise Erzurum'da bekleyen bir hastaya gönderildi.

'KIZIMIN KALBİNİ TAŞIYANI GÖRMEK İSTİYORUZ'

Sağlık ekipleri organları hastane kapısında bekleyen ambulansa götürürken, Reyhan'ın annesi Gülsüm ve babası Salih Yiğit ile yakınları gözyaşlarını tutamadı. 3 çocuk annesi Gülsüm Yiğit'in eşine sarılıp ağlaması yürekleri dağladı. Kızının öğretmen olmayı hayal ettiğini belirten acılı baba Salih Yiğit, "Kızım melek gibi bir insandı, çok iyiydi. Melek gibi geldi, uçtu, gitti. Meleğimiz meleklere gider inşallah. Üniversite birinci sınıf öğrencisiydi, öğretmen olacaktı ama olamadı. Herkes gibi onunda bir hayali vardı, öğretmen olmayı hayal ediyordu. Bizimle irtibat kursunlar. Kalbi kime nasip olmuş, kimi hayata döndürmüş, nasıl bir insan, bizim kızımız kadar temiz birisi mi, bunu görmek istiyoruz" dedi.

Anne Gülsüm Yiğit ise kızının organlarını bağışladıkları için çok memnun olduklarını anlatarak, "Kızımın kalbini taşıyanı görmek istiyoruz. Gelsin bize ulaşsın, onun kalbini dinlemek istiyoruz" diye konuştu.

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