HABER

19 yaşındaki Tanay, bir sabah kabusa uyandı

SAĞLIK HABERLERİ | 13.01.2018 11:27 | Son Güncelleme 5 saat önce

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 19 yaşındaki Tanay Özışık, 3 yıl önce Türkiye'de sadece 6 hastada olan, 10 milyonda bir görülen kalıcı Leber hastalığına yakalandı. Yaşama sım sıkı tutunan, görmemesine rağmen futbol oynamayı sürdüren, KPSS'ye hazırlanan, şiir yazan Tanay'ın, eski sağlığına kavuşmasının, ileride rahatsızlığına yönelik tedavi yönteminin bulunmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Tanay Özışık, 3 yıl önce Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu sırada yaşamını kabusa çeviren güne uyandı. Uyandığı zaman gözlerinin iyi görmediğini fark eden Tanay, birkaç gün bu durumunu ailesinden gizleyip, geçici olduğunu düşündü. Ancak görme yetisinin geri gelmediğini ve günden güne azaldığını anladı. Yemek masasında tabak ve kaşığın yerini bulamayan Tanay Özışık'ın durumunu anlatmak zorunda kaldığı ailesi de şoke oldu.

BEYİN DAMARINDA KİREÇLENME ÇIKTI

Hastalığının ne olduğunu, tedavisini araştırmak için İzmir'de, ardından tüm Türkiye'de çare arayan aile, bir sonuç elde edemedi. Önemli hastanelere de giden Tanay'ın gözlerinin sağlıklı olduğu ancak, beyin ile gözleri arasındaki bağlantıyı sağlayan damarda kireçlenme olduğu için görme yetisini kaybettiği tespit edildi. Leber hastalığı teşhisi konulan Tanay'ın, bir gözünün hiç görmediği, diğer gözünün de sadece yüzde 3 oranında gördüğü testler sonrasında ortaya çıktı. Türkiye'de kontrollerini yapan doktorlar aracılığıyla dünyadaki önemli merkezlere Tanay'ın test sonuçları gönderildi. Ancak, bunlardan da bir sonuç elde edilemedi. Tanay'ın, tekrar görmesinin, bu hastalıkla ilgili bir tedavi yönteminin bulunmasıyla yaşanacak mucizeye bağlı olduğu belirtildi

10 MİLYONDA 1 ŞANSIZLIK ONU BULMUŞ

Dünyada tedavisi olmayan Leber hastalığının, 10 milyonda 1, genellikle genç yaştaki kişilerde görüldüğü ifade edildi. Tanay Özışık ile aynı kaderi paylaşan Türkiye'de sadece 6 hastanın bulunduğu anlaşıldı.

Tüm olumsuzluklara rağmen kendisi gibi rahatsız olan diğer hastalarla bağlantı kuran Tanay, profesyonel olarak sürdürdüğü futbola ara vermedi, Çağdaş Görme Engelliler Kulübü Futbol Takımı'nda oynamaya devam etti, bu sevdasıyla yaşama tutundu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra KPSS'ye hazırlanan Tanay, en büyük isteğinin ise memurluk hakkını elde etmek olduğunu söyledi.

ASKERLER İÇİN ŞİİR YAZDI

Futbol oynayıp ders çalışmasının yanı sıra şiir de yazmaya başlayan Tanay, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Karşıyaka Şubesi'nin terör operasyonlarına katılan askerler için düzenlediği kampanyaya şiirle destek verdi. Şiirini Güneydoğu'da terörle mücadele eden askerlere gönderdi. Tanay'ın en mutlu olduğu anlar ise yazdığı şiirinin, askerlerce beğeniyle okunması oldu.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Grip olan herkesin kullandığı o ilaçta büyük tehlike!

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Türkiye hakkında korkutucu tahmin ‘Zika virüsü 7 yıl içinde Anadolu'ya yayılacak'

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki etkisi ortaya çıktı

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!

Erkeklerin yüzde 73’ü banyoda ilişkiye girmek istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlar erkeklerden daha dayanıklı!

Kadınlar erkeklerden daha dayanıklı!

Gözdeki sinsi hastalık: Glokom

Gözdeki sinsi hastalık: Glokom

Nane şekeri ağız kokusunu önler mi?

Nane şekeri ağız kokusunu önler mi?

Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin

Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin

Geçmeyen omuz ağrısına dikkat!

Geçmeyen omuz ağrısına dikkat!

Fast-food yemekler saç dökülmesi nedeni!

Fast-food yemekler saç dökülmesi nedeni!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.