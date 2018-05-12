2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu

Acil servislerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktaran Cander, "Bu programlar ile hem acil çalışanlarının bilgilerini yeniliyor hem de acil servislerde çalışan uzmanlar, asistan ve doktorlara ulaşarak acil servis hizmet kalitesini daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Bu konuda Doğu Anadolu Bölgesi olarak Erzurum'un önemli yeri var." diye konuştu.

ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, açılış konuşmasında, acil tıbbın, ülke gündeminde ve insan hayatında çok önemli yeri olduğunu belirterek, "İstatistiklere baktığımızda, geçen yıl 120-130 milyon civarında insanın acil servise başvurduğunu biliyoruz, dolayısıyla acil servisler herkesi ilgilendiriyor." dedi.

- "Acilde çok düşünmeye zaman yok"

Özellikle Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nın köklü ve önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayan Cander, şöyle devam etti:

"Bölge genelinde hizmet kalitesi iyi görünüyor ama acil tıp çok dinamik süreçtir ve sürekli bilgi yenilemeniz gerekiyor. Bu bilgileri yenilemek için ise böyle sempozyumlar önemli fırsat oluyor. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile BEAH acil servisleri, bölgenin merkezi konumunda. Erzurum, Türkiye'de acil tıbbı geliştiren merkezlerden birisi. Acil tıp çok geniş bir konu, kalp krizinden trafik kazasına, şeker komasından nefes darlığına, her türlü branşı ilgilendiriyor. Bir branşta belli bir noktaya odaklanırsınız ama acilde 10 yere odaklanmak zorundasınız. Bu yüzden acil tıp uzmanlarını atletizmdeki 10 yarış yapılan dekatlon yarışmacılarına benzetiyoruz. Acilde çok düşünmeye zaman yok, en önemli müdahaleyi, en profesyonel şekilde, zamanla yarışarak yapmak zorundasınız, o yüzden kongreler ve bu tarz programlar çok önemli."