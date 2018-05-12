Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) ve İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen 2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu başladı.
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin çeşitli illerinden akademisyen, doktor, asistan, uzman ve paramedik ile sağlık çalışanları katıldı.
ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, açılış konuşmasında, acil tıbbın, ülke gündeminde ve insan hayatında çok önemli yeri olduğunu belirterek, "İstatistiklere baktığımızda, geçen yıl 120-130 milyon civarında insanın acil servise başvurduğunu biliyoruz, dolayısıyla acil servisler herkesi ilgilendiriyor." dedi.
Acil servislerle ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktaran Cander, "Bu programlar ile hem acil çalışanlarının bilgilerini yeniliyor hem de acil servislerde çalışan uzmanlar, asistan ve doktorlara ulaşarak acil servis hizmet kalitesini daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Bu konuda Doğu Anadolu Bölgesi olarak Erzurum'un önemli yeri var." diye konuştu.
- "Acilde çok düşünmeye zaman yok"
Özellikle Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nın köklü ve önemli bir kuruluş olduğunu vurgulayan Cander, şöyle devam etti:
"Bölge genelinde hizmet kalitesi iyi görünüyor ama acil tıp çok dinamik süreçtir ve sürekli bilgi yenilemeniz gerekiyor. Bu bilgileri yenilemek için ise böyle sempozyumlar önemli fırsat oluyor. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile BEAH acil servisleri, bölgenin merkezi konumunda. Erzurum, Türkiye'de acil tıbbı geliştiren merkezlerden birisi. Acil tıp çok geniş bir konu, kalp krizinden trafik kazasına, şeker komasından nefes darlığına, her türlü branşı ilgilendiriyor. Bir branşta belli bir noktaya odaklanırsınız ama acilde 10 yere odaklanmak zorundasınız. Bu yüzden acil tıp uzmanlarını atletizmdeki 10 yarış yapılan dekatlon yarışmacılarına benzetiyoruz. Acilde çok düşünmeye zaman yok, en önemli müdahaleyi, en profesyonel şekilde, zamanla yarışarak yapmak zorundasınız, o yüzden kongreler ve bu tarz programlar çok önemli."
- Sempozyuma 150 sağlık çalışanı katılıyor
Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır da sempozyumun iki gün süreceğini belirterek, programa Erzurum dışından, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 150 sağlık çalışanın katıldığını söyledi.
Program süresince acil servislerle ilgili her konuyu konuşacaklarını dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:
"Acil Tıp Anabilim Dalı hocaları olarak bir araya gelip yeni akademisyenlerin, acil tıp uzmanlığına yeni adım atmış kişilerin önünü açmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Programlarımızla genç bilim adamlarına öncelik verip onlara kılavuzluk yapıyoruz."
Afrin şehidi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi görevlisi Burak Tatar'ın da anıldığı program yarın sona erecek.
Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum