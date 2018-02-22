2 günlük bebeğe başarılı ameliyat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, nadir görülen, idrar torbası dışarıda ve açık olarak doğan 2 günlük erkek bebeğin ameliyatı başarı ile yapıldı.

İdrar torbası dışarıda olan bebeğe başarılı bir ameliyat yaptıklarını belirten OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal Bıçakcı, bu tür hastalıkların nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

"Minik bebeğimize geçmiş olsun diyoruz"

Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ünal Bıçakcı, "Hastalığın ismi; ’ekstrofi epispadias kompleksi’. Bu hastalarda idrar torbası(mesane) açık olarak doğuyor. Aynı zamanda mesane boyu; çocuk erkekse penis ve idrar borusunun da tamamen açık oluyor. Bu hastalarda mesanenin önündeki kemiğin birleşim yerinden belirli mesafelerde ayrık olması ve kemiklerin de birbirine yaklaştırılması gerekiyor. Hastaların ameliyatlarında mesane ve mesane boyunu onarıp kapatıyoruz. Bazen aynı seansta bazen ise ileri ki dönemlerde çocuğun penis ve idrar borusunun onarımı yapılabiliyor. 2 günlük bebek olan hastamızın idrar torbası dışarıda ve açık olarak doğmuştu. Arkadaşlarla birlikte başarılı bir operasyon yaptık. Hastamız yeni doğmuş bir bebek olduğu için daha hassas yaklaşılması gereken bir durum. Başarılı bir ameliyat oldu. Minik bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Nadir görülen bu vakaları üniversitemizde başarılı bir şekilde yapıyoruz" dedi.