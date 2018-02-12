HABER

2 yaşındaki Affan'a, 14 yaşındaki ağabeyinden ilik nakli yapılacak

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 12:17 | Son Güncelleme

SAMSUN'da lösemi tedavisi gören Affan Yüksel Ünlü (2), ağabeyi Mustafa Ünlü'den (14) yapılacak ilik nakli ile hayata tutunacak.  Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat ve Hamide Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü, geçen yıl 30 Kasım'da rahatsızlandı.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- SAMSUN'da lösemi tedavisi gören Affan Yüksel Ünlü (2), ağabeyi Mustafa Ünlü'den (14) yapılacak ilik nakli ile hayata tutunacak.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat ve Hamide Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü, geçen yıl 30 Kasım'da rahatsızlandı. Tokat'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ünlü, oğlunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen minik Affan’a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakli yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine baba Murat Ünlü, oğlu için 2 Ocak'ta Kızılay aracılığıyla kampanya başlattı. Başlatılan kampanyaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin katıldığı kampanyanın ardından Affan’ın ağabeyi Mustafa Ünlü’den de örnek alındı. Kendisi de böbrek hastası olan Mustafa Ünlü’nün iliğinin kardeşiyle yüzde yüz uyumlu olduğu belirlendi.

Affan'a uygun ilik bulunduğu için büyük mutluluk yaşayan baba Murat Ünlü, ''Erbaa'da Kızılay aracılığıyla kampanya başlattık. Erbaa Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına, tüm Erbaa halkına çok teşekkür ediyorum. Ağabeyinden uygun ilik bulundu. Bunun için de çok mutluyuz. Affan'a yaklaşık 100 gün sonra ilik nakli gerçekleşecek. İlik bekleyen diğer çocuklara da buradan geçmiş olsun. Allah şifa versin diyorum'' dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATT ve Paramedikler günü kutlaması

ATT ve Paramedikler günü kutlaması

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.