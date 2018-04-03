Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

İstatistiklere göre bundan 20-30 yıl sonra her iki çocuktan birinin otistik olacağı öngörülüyor diyen Türkiye’de Fitoterapi alanında ilk eğitim alan tıp doktorlarından Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, toplumda hala bu problemin son derece nadir göründüğüne dair bir algı olsa da, tehlike büyük ve beslenmenin etkisi çok büyük diyor.

Otizm konusuna Mutluluk Kürleri kitabında detaylı olarak yer veren Dr. Ümit Aktaş, Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda yapılan farkındalık çalışmaları kapsamında, konu ile ilgili görüşlerini ve beslenme önerilerini paylaştı.

Otizmle, nadir rastlanan genetik bir hastalık olarak 1940’larda tanıştığımızı, genetik olmadığının ise yarım yüzyıl sonra anlaşıldığına dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “Otizm, çevresel toksinler, yiyeceklerin içindeki kimyasallar, DNA’mızın tanımadığı suni yiyecekler ve aşılarda kullanılan ağır metallerle ilişkili bir sorun. Bu toksik saldırı, sağlıksız bir mikrobiyomla birleşince ortaya, birçok farklı faktörün birlikte rol oynayarak beyin fonksiyonlarında bozukluğa yol açtığı bir tablo çıkıyor” diyor.