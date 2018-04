Çarpıcı istatistik! 20-30 yıl sonra her iki çocuktan biri otistik olacak!

Otizmle savaşta, süt ve süt ürünleri beslenme modelinden tamamen çıkartılmalı, probiyotik takviyesi, turşu ve sirke gibi seçenekler tercih edilmeli, mevsiminde sebzeler yenmeli ve işlenmiş, paketlenmiş tüm yiyeceklerden uzak durulmalıdır” diyor.

Otistik bir çocuğun beslenme modelinde şeker kesinlikle yer almamalı diyen Dr. Aktaş, otizm teşhisi konmuş tüm çocuklara ilk yapılması gereken şeyin ağır metal testi olduğunu vurguluyor.

Dr. Ümit Aktaş’tan Otizmle savaşta oluşturulacak beslenme modelinde mutlaka bulunması gerekenlere dair öneriler:

Mevsiminde her türlü taze sebze



Ev turşusu

Paça çorbası, işkembe çorbası

Kemik suyu. Hazırlanıp derin dondurucuya konularak, her yemekte kullanılmalı

Kaya tuzu (kararında kullanılacak, rafine tuz kullanılmayacak)

Saf sızma zeytinyağı- her gün en az 10 yemek kaşığı

Hakiki köy tereyağı - her gün en az 3 yemek kaşığı

Organik Hindistan cevizi yağı (coconut oil) - her gün en az 1 yemek kaşığı

Deniz balığı (mevsim balığı)

Kırmızı et (merada yayılmış hayvan eti)

Karabuğday (greçka)

Kinoa

Her türlü kuruyemiş (kavrulmadan yenilecek)