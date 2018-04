20 yabancı doktora ’Ameliyatsız Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi’ eğitimi verildi

Medicana International İstanbul Hastanesi, First International Fund For Support of Minimal-invasive Spine Surgery işbirliği ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç’un ev sahipliğinde ’Ameliyatsız Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi’ eğitimi düzenledi. Eğitime yurtdışından 20 yabancı doktor katıldı.

Medicana International İstanbul Hastanesi, First International Fund For Support of Minimal-invasive Spine Surgery işbirliği ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç’un ev sahipliğinde ’Ameliyatsız Bel ve Boyun Fıtığı Tedavisi’ eğitimi düzenledi. 31 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitime yurtdışından katılan 20 doktor, modern teknikler konusunda eğitim alma ve tedavi süreçlerini gözlemleme imkanı buldu. İki gün boyunca birçok vaka incelenip operasyonları gerçekleştirildi.

Son dönemde ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisi nasıl yapılır sorusu ile oldukça sık karşılaştıklarını ifade eden Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç, ’’Yaklaşık 20 yıldır uyguladığım ve sonuçları son derece başarılı olan ameliyatsız bel ve boyun fıtığı tedavisinin yöntemleri konusunda birçok meslektaşıma eğitim veriyorum. 31 Mart - 1 Nisan tarihlerinde, Medicana International İstanbul Hastanesi’nde gerçekleştirdiğimiz iki günlük eğitim çalışmamızda yurt dışından gelen 20 meslektaşımız ile en modern yöntemler üzerine bir eğitim gerçekleştirdik. Eğitime katılan doktorlar, ameliyatsız fıtık tedavileri konusunda detaylı bilgi almanın yanında tedavi işlemlerini birebir gözlemleme fırsatı da buldular’’ dedi.