20 yıllık çocuk özlemi ’rahim güçlendirme aşısı’ ile son buldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden Turan çiftinin 20 yıllık çocuk özlemi, ’rahim güçlendirme aşısı’’ yöntemi ile son buldu.

Özellikle tüp bebek başarısızlığında uygulanan ’rahim güçlendirme aşısı’ ile Bitlis’in Tatvan ilçesinde ikamet eden Hanife-Maşallah Turan çiftinin 20 yıllık çocuk özlemi son buldu. Birçok şehirde 7 defa denedikleri tüp bebek tedavisi başarısızlığa uğrayan çift, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı rahim güçlendirme aşısı yöntemi ile 12 gün sonra mutlu haberi aldı. Tüp bebek tedavisinde başarı oranının yükselmesi için kaliteli bir yumurta, kaliteli sperm ve kaliteli bir rahim duvarı olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hakan Çoksüer, “Embriyoda bir problem olursa ya da rahim duvarında bir problem olursa başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bu aşıdaki en önemli faktör rahim duvarını güçlendirmesidir. Yani sağlıklı embriyonun rahime daha iyi tutunmasını arttırmaktadır. 20 yıldır çocuk özlemi çeken Turan çiftinin birçok ilde 7 defa denedikleri tüp bebek tedavileri başarısızlıkla sonuçlandı. Bize geldiklerinde psikolojileri de ciddi anlamda bozuktu. Çocuk sahibi olma inancını tamamen yitirmişlerdi. Rahim güçlendirme aşısı ile ilgili detaylı bilgi verdik. Bu tedavinin hangi pozitif sonuçlar doğurabileceğini konuştuk ve bu tedavi yöntemini uygulamaya karar verdik. 2 aylık bir tedavi sürecinden sonra bu yönteme başladık. Embriyo tutunmadan önce HCG dediğimiz bir hormonu salgılar. Bu hormon sayesinde bu tutunma gücünü arttırır. Yaş ilerledikçe ya da rahim zarında bir problem olduğunda bunun azaldığını görüyoruz. Biz bu durumda embriyonun tutunması için rahmin içine HCG enjeksiyonu yapıyoruz. Böylece rahmin daha da güçlenerek embriyoyu daha iyi saracak bir rahim zarı duvarını oluşturuyoruz ve bu sayede başarı şansı da artmaya başlıyor” dedi.