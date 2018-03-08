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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.03.2018 08:57 | Son Güncelleme

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da bir ilk gerçekleşti.

Bursa’nın dağ ilçelerinden Büyükorhan’da bir ilk gerçekleşti. İkiz bebekleri nedeniyle riskli gebelik yaşayan 31 yaşındaki Safiye Oral, ambulansla kaldırıldığı Büyükorhan Devlet Hastanesi’nde tecrübeli ebe hemşirenin yardımıyla ikiz bebeklerini normal olarak dünyaya getirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay 10 gün önce Büyükorhan’da Karaağız mahallesinde meydana geldi. İkiz bebekleri nedeniyle riskli gebelik yaşayan 3 çocuk annesi Safiye Oral’ın sancılarının erken başlaması nedeniyle ambulans çağrıldı. Eve gelen sağlık ekipleri, Oral’ın yolda doğum yapma ihtimali göz önünde bulundurularak şehir merkezinde sevki yerine, Büyükorhan Devlet Hastanesine getirdi.
Nöbetçi Tabip Aile Hekimi Dr. Metin Arif ve ilçe hastanesinde 20 yıldır görev yapan Ebe Hemşire Emine Bozkuş hastaya hemen müdahale ederken, tecrübesi ve çabalarıyla riskli olan gebelikte normal doğum gerçekleşti. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ikizlerin Büyükorhan Devlet Hastanesinde doğan ilk bebekler olduğu belirtildi.
Necmettin ve Eymen isimlerini verdikleri bebeklerini kucağına alan Safiye Oral, “ Günüm tam dolmamıştı ve riskli bir gebeliğim mevcuttu. Bursa’da yapılan muayeneler sonucunda doğumumun riskli olması sebebiyle ikizlerimin sezaryen ile alınmasını karar verilmişti. Gece 03:30 sularında sancılarımın başlamasıyla 112’yi aradık. 112 Acil hemen gelerek beni ilçe hastanesine yetiştirdi. Yapılan muayene sonucu doğumun gerçekleşmeye ebe hanım başladığını söyledi. Ebe hanımın yoğun çabası ve bilgisiyle zor olan doğumum ilçe hastanesinde başarılı bir şekilde gerçekleşti. Allah’a şükür, çocuklarımın sağlığı yerinde. Doktorundan hemşiresine hepsinden Allah razı olsun, benden mutlusu yok” dedi.

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı
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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı
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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı
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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı
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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı
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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı
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20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı

20 yıllık tecrübe 3 hayat kurtardı
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