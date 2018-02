’’2017’de Türkiye’de kansere yakalanan insan sayısı 160 bin’’

Prof. Dr. Füsun Tokatlı, ’’Dünyada her yıl 17 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. Bunların 8 milyonu kanser nedeniyle kaybedilmektedir. ABD’de 2017 yılında kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindir. Türkiye’de ise bu rakam 160 bindir. Erkeklerde, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülmekte’’ dedi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi ve Medicana International İstanbul Hastanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Beylikdüzü’nün önde gelen isimleri ve onkoloji konseyi bir araya geldi düzenlendi. Etkinliğe Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, Medicana International İstanbul Hastanesi yöneticileri akademisyenler, doktorlar, yerel siyasetçiler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte kanserin nedenleri, tedavi yöntemleri, en ç ok görülen kanser tipleri ve farkındalık konuları konuşuldu. Etkinlik sonrası onkoloji bölümünde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek moral verildi ve hediyeler dağıtıldı. Ziyaretin ardından her biri farklı kanseri temsil eden renkli balonlar havaya uçurularak kansere dikkat çekildi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Füsun Tokatlı, ’’Amacımız, insanlarımızda kanser yönünde bir farkındalık oluşturmak. Kanser taraması ve tanısı konusunda hastalarımızı ve insanları bilinçlendirmek’’dedi.