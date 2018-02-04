Prof. Dr. Füsun Tokatlı, ’’Dünyada her yıl 17 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. Bunların 8 milyonu kanser nedeniyle kaybedilmektedir. ABD’de 2017 yılında kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindir. Türkiye’de ise bu rakam 160 bindir. Erkeklerde, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülmekte’’ dedi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi ve Medicana International İstanbul Hastanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Beylikdüzü’nün önde gelen isimleri ve onkoloji konseyi bir araya geldi düzenlendi. Etkinliğe Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır, Medicana International İstanbul Hastanesi yöneticileri akademisyenler, doktorlar, yerel siyasetçiler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte kanserin nedenleri, tedavi yöntemleri, en ç ok görülen kanser tipleri ve farkındalık konuları konuşuldu. Etkinlik sonrası onkoloji bölümünde tedavi gören hastalar ziyaret edilerek moral verildi ve hediyeler dağıtıldı. Ziyaretin ardından her biri farklı kanseri temsil eden renkli balonlar havaya uçurularak kansere dikkat çekildi. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Füsun Tokatlı, ’’Amacımız, insanlarımızda kanser yönünde bir farkındalık oluşturmak. Kanser taraması ve tanısı konusunda hastalarımızı ve insanları bilinçlendirmek’’dedi.

’’2017’de Türkiye’de kansere yakalanan insan sayısı 160 bin’’

Dünyada her yıl 17 milyon kişinin kansere yakalandığının bilgisini veren Prof. Dr. Tokatlı, ’’Bunların 8 milyonu kanser nedeniyle kaybedilmektedir. ABD’de 2017 yılında kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindir. Türkiye’de ise bu rakam 160 bindir. Erkeklerde, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülmekte. Ayrıca erkeklerde en sık gördüğümüz kanser türleri; akciğer, prostat, kalın barsak, mesane ve midedir. Kadınlarda ise meme, tiroit kanseri, rahim kanseri, kolon ve akciğer kanseridir. Kadınlarda akciğer kanserine yakalama ve ölüm oranları artmaktadır. Çünkü kadınlar daha fazla sigara tüketmeye başlamıştır. Halbuki erkeklerde akciğer kanserinde ölüm oranların azalmaktadır. Çocuklarda en sık gördüğümüz kanser ise lösemidir. Arkasından beyin tümörü ve lenf bezi kanseri gelmektedir’’ şeklinde konuştu.

’’6 bin kadar kanserin obezite nedeniyle ortaya çıktığı gösterilmiştir’’

Tarama programlarına katılmanın kanserden korunmak için en önemli etkinliklerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tokatlı, ’’Kanserden korunma özellikle halkımızı bilinçlendirme yönünde olur. Kansere sebep olan etkenleri bilmek önemlidir. Tütün ve tütün mamullerinin azaltılması ya da yasaklanması gerekmektedir. Obezite ile savaş çok önemli. Çünkü 6 bin kadar kanserin obezite nedeniyle ortaya çıktığı gösterilmiştir. Demek ki obezite ile savaş ikinci planda geliyor. Fizik egzersizlerin arttırılması, teşvik edilmesi ve halkımızın tarama programlarına katılımı arttırılması gerekir. Kanserde erken tanı çok önemlidir. Bunu sağlayan tarama programlarıdır. Tarama programları Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yürütülmektedir. Tedaviler, erken tanı yapılınca oldukça kolaydır ve kişini hayatını kurtarır’’ diye konuştu.