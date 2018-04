2018 OHSAD Kurultayı başladı

"1,5 ay içinde bin 500 yatak özel hastane imzaladım"

Sektörün hastaneleri devasa yaptığına işaret eden Gümüş, 100 yataklı bir hastane alındığında 300 yataklı yaptıklarını, bunun da hastane açılışı sırasında ciddi sorunlara sebep olduğunu söyledi. Bunu çözecek bir düzenleme yaptıklarını belirten Gümüş, "Neticede birçok alanda sorunu olan veya gelişmesi olan bir sektörde birlikte beraber mücadele veriyoruz. Özel sektörün her zerresini iyi bilen bir bürokratım. Zannetmeyin ki her şey özel sektör aleyhine gerçekleşiyor. Hayır geçen ay 1,5 ay içinde bin 500 yatak özel hastane imzaladım. Bu yüzde 5 demektir. Bugün özel sektör yatakları 50 bin civarındadır. Demek ki 1,5 ayda yüzde 5 büyümüş. Büyümesi de lazım. Bir sektörün büyümemesi demek batması demektir. Bu büyüme yurt içi olur yurt dışı olur, sürekli genişlemesi gerekir. Bu düzenlemeleri ve sorunları hep birlikte konuşmamız gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

Planlamaları gelecek vizyonuna göre yapmak gerektiğini belirten Gümüş, ülkenin şartlarının değiştiğine, her yıl yeni bir ortam, yeni hastalıklar, yeni tedaviler gelişebildiğine dikkat çekti. Geçmişte kamu alanının kendisini hastane yapım noktasında sınırladığını söyleyen Gümüş, "İstanbul’da 5-6 hastane vardı. İstanbul’da yeniden planlama ve tüm Türkiye planlamasına baktığımızda biz 10 bin vatandaşımıza en az 30 yatağı yapıyoruz. İstanbul’da yaklaşık 10 binin üzerinde yatak açığımız var. Bunları biz yapacağız, yapmak zorundayız. Bize gelen vatandaşlar para ödeyemeyecek durumda olan ve bu beklentisi olan vatandaşlar. Bununda faturası siyasete ve bakanlığa çıkıyor. Sağlıkta bir sorun olduğunda vatandaş bunu Sosyal Güvenlik kurumuna, Çalışma Bakanlığına sormuyor. Sağlık Bakanlığına soruyor. Bu nedenle bu işleri planlarken de Bakanlık ana gövdede majör planlamayı yapmak zorunda. 10 bin kişiye 30 yatak hesabına göre bunun 20’si kamu ve burada üniversiteler de var, 10’u da özel sektör olsun diyoruz. Ona göre bir dizayn yapalım. Ama İstanbul’da bakıyoruz özel sektör yüzde 50 görünüyor. Artık geçmiş. Bu planlamayı İstanbul için yapmamız güç. Tabi İstanbul nüfusu her yıl 400 bin artıyor. Özel sektöre ilave yeni alanlar açılabilir. İstanbul’u bir örnek olarak söylüyorum. Bunu bu şekilde bir noktaya getireceğiz. İlanlarımızı da yaparız. Buna benzer diğer illerimizi de planlıyoruz" dedi.