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2018 yılı Erzincan’da sağlıkta yatırım yılı olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2018 08:59 | Son Güncelleme

Erzincan Sağlıkta İlerlemeye devam ediyor.

2018 yılı Erzincan’da sağlıkta yatırım yılı olacak

Erzincan Sağlıkta İlerlemeye devam ediyor. Erzincan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Birliği Başkanı Uzman Dr. Babürşah Taşlı sağlık yatırımları ile ilgili olarak yaptığı açıklama da; 2018 yılının Erzincan’da sağlık yatırım yılı olacağını söyledi.
Taşlı açıklamasında; “Erzincan’da sağlık hizmetleri 28 adet Aile Sağlığı Merkezi, 51 Sağlık Evi, 10’ar yataklı entegre ilçe, 25’ er yataklı 2 ilçe Devlet Hastanesi, 410 Yataklı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile il merkezinde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri ve İl Halk Sağlığı laboratuarlarında yürütülüyor.
Ağız Diş Sağlığı Merkezi yeni yerleşkesinde tamamlandı. Bir ay gibi bir süre içerisinde tüm birimleri ile birlikte hizmet vermek üzere açılacak.Dört yol yerleşkesinde de 500 yataklı olarak planlanan Eğitim Araştırma Hastanesi yatırım planına alındı. Aynı zamanda 2018 yılı içerisinde eski SSK hastanesi olarak kullanılan yerleşkeye sağlık kompleksi inşasına başlanacak. Kemaliye, İliç ve Kemah İlçelerinde 2018 yılı içerisinde yeni lojman inşaatlarının yapılacak ve Otlukbeli ilçesinde yeni entegre hastane inşaatı da yatırım planı içerisine alındı.
Şuan 156 yataklı olarak hizmet veren Dört yol yerleşkesi hastanesi yıkılacak ve yeni 500 yataklı binanın yapımına kadar kesintisiz hizmet vermek adına Sağlık Müdürlüğü tarafından kiralanan Dünya Göz Hastanesi binasın da acil hizmetleri, göz hastalıkları poliklinik ve servis hizmetleri burada verilecek. Askeri hastaneden devir alınan Işıkpınar yerleşkesinde ise Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs hastalıkları, Enfeksiyon hastalıkları ve Palyatif servisler ile ilgili polikliniklere ek olarak dahiliye ve Kardiyoloji polikliniklerinde hizmet verecek." dedi.
Yaşanacak olan bu süreçte gerek sağlık çalışanları gerekse Erzincanlıların sorun yaşamaması için gerekli özveriyi göstereceklerini belirten Erzincan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Birliği Başkanı Uzman Dr. Babürşah Taşlı, "Erzincan en kısa zamanda sağlıkta en önemli noktaya gelecektir." dedi.

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