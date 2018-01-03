2018'de sağlık alanında neler bekleniyor?

Üç Afrika ülkesinde denenmeye başlanacak olan sıtma aşısıyla binlerce hayat kurtulabilir.

Ancak antibiyotik direnci dünyada milyonlarca kişiyi tehdit ediyor.

Süregiden çatışma ve savaşlar ise on binlerce kişiyi salgın hastalıklar ve kıtlıkla karşı karşıya bırakabilir.