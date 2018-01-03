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2018'de sağlık alanında neler bekleniyor?

03.01.2018 05:00 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yeni yılda sağlık alanında umut verici gelişmelerin yanında, küresel boyutta çözüm bulunması gereken acil sorunlar da var.

Üç Afrika ülkesinde denenmeye başlanacak olan sıtma aşısıyla binlerce hayat kurtulabilir.

Ancak antibiyotik direnci dünyada milyonlarca kişiyi tehdit ediyor.

Süregiden çatışma ve savaşlar ise on binlerce kişiyi salgın hastalıklar ve kıtlıkla karşı karşıya bırakabilir.

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sağlık 2018

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