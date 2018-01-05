2040’da İki Kişiden Biri Miyop Olabilir

Dünyagöz Ankara’nın uzman hekimi Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, “Son yıllarda kullanımları gittikçe daha da yaygınlaşan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar, çocuklarımızın göz sağlığını tehdit ediyor. Çocukların bu cihazları kullanarak geçirdiği zamanlar, ebeveynler tarafından kontrol altında tutulmalı. Görme kusurlarının, ilerleyen dönemlerde lazer veya gözlük yardımı ile kontrol altına alınabileceği varsayımı, doğru bir yaklaşım değil. Çünkü miyop olanların %10 civarında, 8 dioptriden daha yüksek bir numaraya sahip. Yüksek miyopi ise, katarakt, retina yırtığı, maküla dejenerasyonu gibi görme yetisini ciddi anlamda tehdit eden rahatsızlıkların oluşma riskinin artmasına sebep olabilir. 2040 yılında her iki kişiden birinin miyopi olduğu bir toplumda, bu hastalıkların gittikçe daha genç kişilerde görülmeye başlayacağından çekiniyoruz. Bu sebeple özellikle çocukların göz sağlığının korunması noktasında, ebeveynlere büyük görevler düşüyor” dedi.

2040 yılında her iki kişiden biri miyop olacak

Miyopi tehlikesinin toplum üzerindeki etkilerine de değerlendiren Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, “150 bilimsel çalışmanın meta analizi gösteriyor ki; 2040 yılında her iki kişiden biri miyop olacak. Bu çok yüksek bir oran olmanın yanı sıra, devlet ve kamu tarafından yapılacak olan sağlık harcamalarında da büyük bir artışa yol açacaktır. Araştırmalara göre, ilerleyen dönemlerde özellikle 20-40 yaş arasındaki kişilerde görme kusurları daha sık karşılaşılan bir problem haline gelecek.