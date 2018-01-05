2040’da İki Kişiden Biri Miyop Olabilir

Dünyagöz Ankara’nın uzman hekimi Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, “Son yıllarda kullanımları gittikçe daha da yaygınlaşan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar, çocuklarımızın göz sağlığını tehdit ediyor. Çocukların bu cihazları kullanarak geçirdiği zamanlar, ebeveynler tarafından kontrol altında tutulmalı. Görme kusurlarının, ilerleyen dönemlerde lazer veya gözlük yardımı ile kontrol altına alınabileceği varsayımı, doğru bir yaklaşım değil. Çünkü miyop olanların %10 civarında, 8 dioptriden daha yüksek bir numaraya sahip. Yüksek miyopi ise, katarakt, retina yırtığı, maküla dejenerasyonu gibi görme yetisini ciddi anlamda tehdit eden rahatsızlıkların oluşma riskinin artmasına sebep olabilir. 2040 yılında her iki kişiden birinin miyopi olduğu bir toplumda, bu hastalıkların gittikçe daha genç kişilerde görülmeye başlayacağından çekiniyoruz. Bu sebeple özellikle çocukların göz sağlığının korunması noktasında, ebeveynlere büyük görevler düşüyor” dedi.
2040 yılında her iki kişiden biri miyop olacak
Miyopi tehlikesinin toplum üzerindeki etkilerine de değerlendiren Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, “150 bilimsel çalışmanın meta analizi gösteriyor ki; 2040 yılında her iki kişiden biri miyop olacak. Bu çok yüksek bir oran olmanın yanı sıra, devlet ve kamu tarafından yapılacak olan sağlık harcamalarında da büyük bir artışa yol açacaktır. Araştırmalara göre, ilerleyen dönemlerde özellikle 20-40 yaş arasındaki kişilerde görme kusurları daha sık karşılaşılan bir problem haline gelecek.
Şehir hayatı ve eğitim sistemi miyopiyi tetikliyor
Miyopinin oluşma sebeplerine de değinen Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, “Miyopi artışını tek bir etkene bağlamak doğru değil. Dünyada kabul edilmiş normlar ve bilimsel araştırmalar, kent yaşamının artışı, genetik faktörler ve çocukların açık alan aktivitelerindeki azalmaların da bu rahatsızlığın oluşumunda etkili olduğunu ortaya koyuyor. Doğu kültüründeki ülkelerde miyopi, batı ülkelerine oranla çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğitim sistemlerindeki farklılıklar gibi etkenler dahi, bu risklerin oluşumuna katkıda bulunabiliyor. Doğu ülkelerinde eğitim sistemlerinin sınava, batıda ise daha fazla fiziksel aktiviteye dayalı olması rahatsızlığın oluşumuna doğrudan katkıda bulunuyor” şeklinde konuştu.
Çocukların akıllı telefon ve tabletlerle arasına mesafe koyulmalı
Doç. Dr. Hürmeriç, “Çocukların artık dijital ekranlarla tanışma yaşı 3’e kadar inmiş durumda. Bu yaştan itibaren gelişim sürecinde sürekli kullanılan bu cihazlar, çocuklarda bağımlılık yaratabiliyor. Miyopi başlangıcındaki en önemli etken, ekranlara yakından bakılması ve kısa mesafelerden ekran veya kağıtların okunmasıdır. Çocukların bu cihazlara bakarak geçirdikleri süreleri kesinlikle kısıtlamamız ve kontrol altına almamız gerekiyor. Dışarıda oynamaya teşvik edilen çocuklarda miyopi oluşma riski, sürekli ekrana bakanlara oranla çok daha düşük. Halihazırdaki tedavi yöntemleri, bu konuda bizleri korumak için yeterli değil. 20 yıl sonra, bugün bahsedilen senaryonun gerçek olmasını istemiyorsak; günümüzde aile içinde ve toplumda ciddi sorunlara yol açabilen, uyku bozukluklarına sebep olan ve en önemlisi de çocuklarda obezite gibi ciddi sorunların oluşmasına sebep olan ekran bağımlılığına karşı gerekli önlemleri almalıyız” diyerek sözlerini tamamladı.
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