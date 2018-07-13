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21 aylık Suriyeli bebeğin yaşam mücadelesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Lazkiye kentinden kaçarak Hatay'a yerleşen Hasan ailesinin en küçük çocuğu 21 aylık Ahmed'in hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- SURİYE'nin Lazkiye kentinden kaçarak Hatay'a yerleşen Hasan ailesinin en küçük çocuğu 21 aylık Ahmed'in hastalıklarıyla mücadele ediyor. Minik Ahmed, fiziksel ve zihinsel gelişme geriliği nedeniyle gözlerini kaybetmek üzere, yalnızca sıvı gıdalar tüketebiliyor, konuşamıyor, yürüyemiyor ve aynı zamanda fıtık. Suriye'nin Lazkiye kentinden 2 yıl Türkiye'ye gelerek Hatay'a yerleşen Hatice (32)- Muhammed Hasan (38) çifti, kızları Maya'dan (6) sonra ikinci kez çocuk sahibi olma sevincini yaşadı. Ancak çiftin bu sevinçleri, çocuklarının albino hastası olarak doğmasıyla uzun sürmedi. Ahmed ismini verdikleri çocuklarının albino hastalarında ender olarak görülen fiziksel ve zihinsel gelişimde gerilik yaşadığını öğrenen aile, ikinci kez yıkıldı. Ahmed'in hastalığı nedeniyle büyük oranda görme kaybı yaşadığını anlatan Baba Muhammed Hasan, belgelerde yaşanan karışıklık nedeniyle çocukları Ahmed'e uzunca bir süre kimlik alamadıklarını, bu yüzden de tedaviye geç kaldıklarını ifade etti. Muhammed Hasan, şu an özel bir şirkette asgari ücretle çalıştığını, kazançlarının büyük çoğunluğunu Ahmed'in tedavisi için harcadıklarını ancak mevcut imkanların bu tedavi için yetersiz olduğunu belirtti. Baba Hasan, oğlunun tedavisi için Hatay dışındaki şehirlerde umut olabileceğini ancak kendilerinin bunu karşılayacak gücü olmadığını belirterek, "Oğlumun iyileşme şansı var. Onun gözlerini kaybetmesinden endişe ediyoruz. Fıtık olduğu için çok huysuz bir bebek ancak tedavi edilirse tüm hastalıklarında iyileşme olabilir diyor doktorlar. Lütfen oğlumuzun tedavisi için bize el uzatın, yardım edin" dedi. TEDAVİSİ MÜMKÜN Anne Hatice Hasan da çocuklarının gözlerini tamamen kaybetmesinden ve normal bir hayat sürememesinden endişe ettiklerini ifade ederek, "Oğlum neredeyse 2 yaşında ama konuşamıyor, yürüyemiyor, oturamıyor ve hatta yemek dahi yiyemiyor. Sadece mama, süt gibi sıvı gıdalarla beslenebiliyor. Gözleri albino hastalığından dolayı büyük ölçüde görmüyor. Doktorlar tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor ancak buna gücümüz yok" diye konuştu. Türkçe öğrenebilmek için yakınlarındaki bir devlet okulunda açılan yaz kurslarına giden 6 yaşındaki Maya ise, kardeşiyle oyunlar oynamak, birlikte parka gidebilmek istediğini ve kardeşinin kendisini görebilmesini dilediğini söyledi.

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