2,5 milyon kişi, obezite cerrahisiyle tedavi edilebilir

Ersoy, Sağlık Bakanlığının yaptığı güzel çalışmalar bulunduğunun altını çizerek, önce obeziteyi önlemek, fast food türü gıdaları ortadan kaldırmak, evde beslenme alışkanlığını artırmak, şekerli içeceklerden uzaklaşmak gibi önlemler alınması gerektiğini anlattı. Ersoy, hasta olan popülasyonu önce ameliyatsız olarak normal kilolarına çekmek, çekememeleri halinde ameliyat etmek gerektiğini ifade etti.

Obeziteyi, "çağın hastalığı" olarak nitelendiren Ersoy, dünyada obezitenin ciddi bir salgın olduğuna işaret etti. Ersoy, obezite sıklığının dünyada ve Türkiye'de giderek arttığını bildirdi.

MELTEM ÖZTÜRK - Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Emin Ersoy, Türkiye'de 2,5 milyon kişinin, obezite cerrahisiyle tedavi edilebilir düzeyde olduğunu belirterek, mide küçültme ameliyatlarının deneyimli merkezlerde yapılması halinde safra kesesi ameliyatından daha fazla risk taşımadığını söyledi.

-"Safra kesesi ameliyatından daha fazla riski yok"

Deneyimli merkezlerde bu ameliyatların yapılmasının önemine değinen Ersoy, "Önemli olan bir yan etki, komplikasyon çıktığında ona müdahale edecek deneyimli ekiplerin olması. Eğer bunlar olursa mide küçültme ameliyatının safra kesesi ameliyatından daha fazla riski yok. Aynı riskte yapılabilir. Deneyimli ekiplerce ameliyat edilmeliler ki beklenen komplikasyon oranları, ölüm oranları dünya seviyesinde olsun, binde birlerin altında. Korkulacak bir şey yok ama deneyimli merkezlerde olurlarsa." diye konuştu.

Mide küçültme ameliyatı sonrası yaşanan ölümlerin anımsatılması üzerine Ersoy, binlerce mide küçültme ameliyatı yapıldığını ancak iyi olan şeylerin çok konuşulmadığını, birkaç komplikasyon ve buna bağlı olay gelişmesi halinde bunun daha çok haberlere yansıdığını söyledi.

- "Ameliyat son çare"

Ersoy, mide küçültme ameliyatını, vücut kitle indeksi 35'in üzerinde ve ayrıca diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol, kalp hastalığı gibi yandaş bir hastalığı olanlara bu ameliyatı önerdi.