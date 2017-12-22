2.5 yaşında ilk kez duydu

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de, doğuştan duyma engelli 2.5 yaşındaki Berra Temizel, biyonik kulak cerrahi yöntemiyle iç kulağına yerleştirilen elektronik aygıtla ilk kez duymaya başladı. Ameliyat sonrası serviste doktorların ziyaret ettiği küçük kız ilk kez duyduğu sesleri anlamaya çalışması herkesi duygulandırdı.

Güneysu İlçesi Adacami Mahallesi'nde oturan Şermin ve Muhammet Temizel çiftinin 3'üncü çocukları olan Berra'ya, 3 aylıkken götürüldüğü hastanede işitme testi uygulandı. Tepki vermeyen çocuğun işitme engelli olduğu tespit edildi. Başka sağlık sorunları da olması nedeniyle işitme tedavisi yaptırılamayan Berra, 2.5 yaşında, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada bir dizi testler uygulanan Berra, biyonik kulak cerrahi yöntemiyle iç kulağına yerleştirilen elektronik aygıtla duymaya başladı.

RTEÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hasan Türüt, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Engin Dursun ile Yardımcı Doçent Doktor Emine Demir, ilk kez duymaya başlayan küçük kızı ameliyat sonrası serviste ziyaret etti. Küçük kız ilk kez duyduğu sesleri anlamaya çalışması herkesi duygulandırdı.