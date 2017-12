2.5 yaşında ilk kez duydu

RTEÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Engin Dursun, İşitme kaybı hastalığı tedavisinde teknoloji ve tıbbın gelişmesiyle önemli yol kat edildiğini belirterek, "Hastamız 2.5 yaşında bir çocuk. Her 2 kulağında da işitme kaybıyla doğuyor. Her bin canlı doğumdan bir hasta bu sağırlık dediğimiz işitme kaybıyla doğar. Eskiden bu hastalığa bir şey yapılamazken günümüzde teknoloji ve tıbbın gelişmesiyle birlikte biyonik kulak cerrahisi uygulanmaya başlandı. İç kulak yerine elektronik aygıt takılıyor. Bizim hastamızda yaptığımız tetkiklerde biyonik kulak kullanımına karar verdik ve ameliyatla her iki kulağa da biyonik kulak yerleştirdik. 1 ay sonra tüm ayarları yapıp şu anda da hastanın işitmesini test ediyoruz. Eskiden sağırlık bir engeldi ama günümüzde aşılması en kolay engellerden biri haline geldi” dedi.

Baba Muhammet Temizel de kızının duymaya başlamasına çok sevindiklerini belirterek "Devletimize teşekkür ediyorum. Bu parayla yapılacak bir iş değil. Hep dudak okumayla bir şeyler anlatıyorduk. Şükürler olsun. Geldik kısa sürede tedavimiz tamamlandı. 2.5 yıl üzerine çocuğumun kulağı ilk sesi duydu” diyerek çok mutlu olduklarını ifade etti.

