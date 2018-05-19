2,5 yaşındaki Ali İskender yardım bekliyor

Sakarya'da doğum sırasında beyninde oluşan hasar nedeniyle midesine takılan hortumla beslenen ve cihaz yardımıyla nefes alabilen 2,5 yaşındaki Ali İskender Aydoğdu, tedavisi için yardım bekliyor.

Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Fatih ve Şengül Aydoğdu çiftinin dört çocuğundan biri olan 2,5 yaşındaki Ali İskender'in, özel hastanede yapılan doğum sırasında kalbi ve solunumu durdu.

Hastanede yapılan müdahale sonucunda yeniden hayata döndürülen Ali İskender'in beyninde oksijen yetersizliği nedeniyle hasar oluştu. Akciğer yetersizliği, epilepsi ve tanımlanamayan kas hastalığı bulunan küçük çocuk, yutkunma refleksi olmadığı için midesine takılan hortumla besleniyor.

Cihaz yardımıyla nefes alabilen İskender'in, ayaklarında ve kollarında epilepsi nedeniyle bükülmeler oluştu. Evde fizik tedavi almak için başvurdukları hastaneden olumsuz yanıt aldığını öne süren aile, oğullarının bir an evvel sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyor.

Baba Fatih Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun fizik tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Nereye başvurduysak sonuç alamadık. Ayakları kasılmaktan yamulmaya başladı. Fizik tedavinin evde yapılması lazım. Uygundur raporu alamadık." diye konuştu.

Çocuğunun yaşamını bir nebze iyileştirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, "Oğlumun dik durmasını ve oturmasını sağlayacak özel sehpa var. Fiyatı 5 bin avro. Bunu bizim karşılama imkanımız yok. Cam ustasıydım, yurt dışına çalışmaya gidiyordum ancak çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyorum. Çocuğun sürekli kontrol altında olması lazım. 15 dakika yanından uzaklaşamıyorsun." ifadelerini kullandı.

