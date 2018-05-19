HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

2,5 yaşındaki Ali İskender yardım bekliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Sakarya'da doğum sırasında beyninde oluşan hasar nedeniyle çeşitli hastalıkları bulunan ve midesine takılan hortumla beslenen, cihaz yardımıyla nefes alabilen Ali İskender Aydoğdu'nun ailesi, çocuklarının bir an evvel sağlığına kavuşması için yardım bekliyor - Baba Fatih Aydoğdu: - "Nereye başvurduysak sonuç alamadık. Ayakları kasılmaktan yamulmaya başladı. Fizik tedavinin evde yapılması lazım"

Sakarya'da doğum sırasında beyninde oluşan hasar nedeniyle midesine takılan hortumla beslenen ve cihaz yardımıyla nefes alabilen 2,5 yaşındaki Ali İskender Aydoğdu, tedavisi için yardım bekliyor.

Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Fatih ve Şengül Aydoğdu çiftinin dört çocuğundan biri olan 2,5 yaşındaki Ali İskender'in, özel hastanede yapılan doğum sırasında kalbi ve solunumu durdu.

Hastanede yapılan müdahale sonucunda yeniden hayata döndürülen Ali İskender'in beyninde oksijen yetersizliği nedeniyle hasar oluştu. Akciğer yetersizliği, epilepsi ve tanımlanamayan kas hastalığı bulunan küçük çocuk, yutkunma refleksi olmadığı için midesine takılan hortumla besleniyor.

Cihaz yardımıyla nefes alabilen İskender'in, ayaklarında ve kollarında epilepsi nedeniyle bükülmeler oluştu. Evde fizik tedavi almak için başvurdukları hastaneden olumsuz yanıt aldığını öne süren aile, oğullarının bir an evvel sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyor.

Baba Fatih Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun fizik tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Nereye başvurduysak sonuç alamadık. Ayakları kasılmaktan yamulmaya başladı. Fizik tedavinin evde yapılması lazım. Uygundur raporu alamadık." diye konuştu.

Çocuğunun yaşamını bir nebze iyileştirmek istediklerini vurgulayan Aydoğdu, "Oğlumun dik durmasını ve oturmasını sağlayacak özel sehpa var. Fiyatı 5 bin avro. Bunu bizim karşılama imkanımız yok. Cam ustasıydım, yurt dışına çalışmaya gidiyordum ancak çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle çalışamıyorum. Çocuğun sürekli kontrol altında olması lazım. 15 dakika yanından uzaklaşamıyorsun." ifadelerini kullandı.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Ameliyat sırasını, durumu daha acil hastaya verdiAmeliyat sırasını, durumu daha acil hastaya verdi
Kanser tanısı konulabilecek cihaz geliştirildiKanser tanısı konulabilecek cihaz geliştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cihaz epilepsi kas hastası Nefes tedavi yardım

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler

Kuran'da adı geçen vücut dostu besinler

Kalp doktorları uyardı: Yağmuru bahane etmeyin, gerekirse AVM'de yürüyün

Kalp doktorları uyardı: Yağmuru bahane etmeyin, gerekirse AVM'de yürüyün

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

Hem sağlıklı beslenip hem de tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

Hem sağlıklı beslenip hem de tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat! Beyindeki o bölge…

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat! Beyindeki o bölge…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.