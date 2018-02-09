2,5 yaşındaki Duru sağlığına kavuştu

Mikro perkütan taş ameliyat yöntemi ile ameliyat olan 2,5 yaşındaki Duru Kayabaşı sağlığına kavuştu.

VM Medical Park Bursa Hastanesi 4 yıldır erişkin taş hastalarında başarıyla uygulanmakta olan iğne deliğinden girilerek gerçekleştirilen mikro perkütan taş ameliyat yöntemini 2,5 yaşındaki Duru Kayabaşı’nda uyguladı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr Özcan Atahan, “Türkiye’de taş hastalarının yüzde 17’si çocuklar. Yaşı büyük çocuklar tıpkı erişkinlerde olduğu gibi yan ağrısı, idrarda kanama gibi nedenlerle doktora başvurur. Küçük yaş çocuklarda ise kramp tarzında karın ağrısı, bulantı, kusma huzursuzluk, iştahsızlık, ateşlenme gibi genel şikayetlerle karşımıza çıkar” dedi.

Çocuklarda taş tedavisinde önceleri açık cerrahi yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Atahan, “Günümüzde dışarıdan şok dalgası ile taş kırılması, ciltten girilerek taşların çıkarılması gibi daha az zarar verici yöntemler kullanılmaktadır. Son olarak mikro adı verilen yöntemle, iğne deliğinden girilerek lazerle taşın kırılması, parçalanması ve buharlaştırılması işlemi uygulanmaktadır. Kayabaşı bizim bu yöntemi uyguladığımız en küçük hastamız. İdrarda kanama karın ağrısı sebebiyle yapılan tetkiklerde sol böbrekte yaklaşık 1,5 santimetre büyüklüğünde böbrek taşı tespit edildi. Sağ yandan 1,65 minimetre çapındaki iğne ile kamera aracılığıyla ciltten girilerek, her aşamada görerek ilerlendi ve böbreğe girilerek taşa ulaşıldı. Lazer enerjisi ile taş parçalanarak toz haline getirildi. Çocuğa en az zarar veren bir yöntem olarak uygulanmaya devam edecektir” diye konuştu.

Duru’nun babası İdris Kayabaşı da, yaklaşık bir buçuk yıldır böbrek taşı rahatsızlığı ile uğraştıklarını belirterek, "Kızımız çok şükür, ağrılarından kurtuldu. Ameliyat olalı 4 gün oldu. Eve çıktık. Ameliyat öncesinde süreç ve teknik ile ilgili bilgileri doktorumuz Özcan Atahan anlattı. Önceki operasyonlarından da bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kızım açık ameliyat ile günlerce yatağa bağlı kalıp acı çekmek yerine bir gün sonra ayağa kalktı” dedi.