25 yıldır kullandığı gözlüklerinden 10 dakikada kurtuldu

İlknur SARGUT/Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, (DHA)- YAKIN görme bozukluğu bulunan hastalara yönelik geliştirilen 'biyolojik kornea desteği', 65 yaşındaki Hüseyin Demircan'a uygulandı. Demircan, 25 yıldır kullandığı gözlüklerinden 10 dakikalık operasyonla kurtuldu.

Yakın görme bozukluğu 40'lı yaşlardan itibaren hem kadın hem de erkekleri etkiliyor. Gazete okurken, araba kullanırken zorlanan hastalar çareyi ameliyat masasında arıyor. O hastalardan biri olan Hüseyin Demircan da 40 yaşından itibaren yakını görememeye başlamış. 50 yaşında uzağı göremeyen Demircan, gözlüklerinden, Türkiye'de şu an yalnızca Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde uygulanan 'biyolojik kornea desteği' sayesinde kurtuldu. Uygulanan tedavi ile 25 yıldır kullandığı gözlüklerini bırakan Demircan, "Artık hiçbir sorunum yok. Gazete ve kitabı rahatlıkla okuyor ve araba kullanabiliyorum" dedi. Demircan, çevresinin de kendisinden sonra ameliyata karar verdiğini belirtti.

"GÖZÜN İÇİNE GİRİLMİYOR"

Operasyonu gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, yakın gözlükten kurtulmak isteyenler için birçok farklı tekniğin kullanıldığını anlattı. Gözün içine mercek koyma ve lazer ameliyatının en çok kullanılan yöntemlerden olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Biyolojik kornea desteği dediğimiz zaman ise farklı olarak gözün içine girilmiyor, gözden herhangi bir doku alınıp çıkarılmıyor, gözün yüzeyine sanki biyolojik bir kontak lens gibi minik ve gözükmeyen incecik bir zarı yerleştiriyoruz. Hastalarımızın yakın görmelerini destekleyebiliyoruz. Bu yöntemin en büyük avantajı geri dönüşümlü olması, biyolojik ya da organik diyebileceğimiz bir dokudan olması ve yabancı cisim olmaması bu sayede göze kalıcı zararlar vermesinin çok düşük olması geri dönüşümlü ve uygulanabilir olması damla ile kısa sürede uygulanması en büyük avantajı" diye konuştu.